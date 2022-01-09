Эдуар Менди и Кулибали сдали положительный тест на коронавирус в расположении сборной Сенегала
Вратарь Эдуар Менди и защитник Калиду Кулибали заразились коронавирусом в расположении сборной Сенегала, сообщает журналист Папа Махмуд Гейе.
Также положительный тест сдал форвард Фамара Дьедиу.
Сборная Сенегала 10 января проведет первый матч в рамках группового этапа Кубка Африки. Соперником сенегальцев станет сборная Зимбабве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю