Дубль сыновей Абеди Пеле принес Гане ничью в матче с Бенином

Сборная Ганы сыграла вничью с Бенином в матче 1-го тура группового турнира Кубка Африки (2:2). Голами в составе ганцев отметились Джордан и Андре Айю, которые являются сыновьями Абеди Пеле.

Кубок Африки

Группа F

1-й тур

Гана - Бенин - 2:2 (2:1)

Голы: Поте, 2 (0:1). А.Айю, 9 (1:1). А.Айю, 42 (2:1). Поте, 63 (2:2).

Гана: Офори Антви, Бой, Адамс Нуху, Йадом, Агбеньеню, Вакасо, Партей, А.Айю (А.Акуа, 90), Дж.Айю, Атсу, Ачеампонг (С.Овусу, 35. Менса, 59).

Бенин: Фарнолль, Аденон, Имору, Вердон, Баразе Геро, Адилеу (Доссу, 62), Д`Альмеда (Сеибу, 62), Адеоти, Поте, Мунье, Суку (Д.Джигла, 86).

Предупреждения: Бой, 37. Д`Альмеда, 46. Адамс Нуху, 77. Мунье, 90.

Удаление: Бой, 54.

Судья: Эссрайри (Тунис).

25 июня. Исмаилия. Стадион "Исмаилия".

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