Бывший голкипер "Крыльев Советов" признан лучшим игроком финала Кубка Африки

Голкипер сборной Алжира Раис М'Боли признан лучшим игроком финала Кубка Африки, в котором алжирцы обыграли Сенегал (1:0). Экс-вратарь "Крыльев Советов" сделал три сэйва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Для Алжира эта победа на Кубке Африки стала второй в истории - ранее он побеждал в 1990 году.
OFFICIEL ! Raïs M'Bohli est élu "Homme du match" ! 🇩🇿 #CAN2019 | #SENALG pic.twitter.com/EkoD4NQi66— BeFoot (@_BeFoot) July 19, 2019
Кубок Африки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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