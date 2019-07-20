Бывший голкипер "Крыльев Советов" признан лучшим игроком финала Кубка Африки

Голкипер сборной Алжира Раис М'Боли признан лучшим игроком финала Кубка Африки, в котором алжирцы обыграли Сенегал (1:0). Экс-вратарь "Крыльев Советов" сделал три сэйва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Для Алжира эта победа на Кубке Африки стала второй в истории - ранее он побеждал в 1990 году.

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