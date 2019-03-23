Бурунди и Камерун пробились на Кубок африканских наций. Определились 19 участников турнира из 24

Состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций-2019. По итогам сегодняшнего игрового дня в финальную стадию пробились Бурунди, Камерун, Гвинея-Бисау и Намибия. Для бурундийцев это дебют в финальном этапе континентального первенства.
На данный момент известны 19 из 24 участников Кубка африканских наций. Это будет первый турнир с 24 командами - до 2019 года в финальной стадии выступало 16 сборных.
Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Кубок африканских наций
Отборочный турнир
Бурунди - Габон - 1:1 (0:0)
Камерун - Коморы - 3:0 (1:0)
Нигер - Египет - 1:1 (0:0)
Гвинея-Бисау - Мозамбик - 2:2 (1:0)
Замбия - Намибия - 4:1 (1:0)
Кот-д'Ивуар - Руанда - 3:0 (1:0)
Гана - Кения - 1:0 (0:0)
Мали - Южный Судан - 3:0 (2:0)
Сенегал - Мадагаскар - 2:0 (1:0)