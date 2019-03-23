Бурунди и Камерун пробились на Кубок африканских наций. Определились 19 участников турнира из 24

Состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций-2019. По итогам сегодняшнего игрового дня в финальную стадию пробились Бурунди, Камерун, Гвинея-Бисау и Намибия. Для бурундийцев это дебют в финальном этапе континентального первенства.

На данный момент известны 19 из 24 участников Кубка африканских наций. Это будет первый турнир с 24 командами - до 2019 года в финальной стадии выступало 16 сборных.

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Кубок африканских наций

Отборочный турнир

Бурунди - Габон - 1:1 (0:0)

Камерун - Коморы - 3:0 (1:0)

Нигер - Египет - 1:1 (0:0)

Гвинея-Бисау - Мозамбик - 2:2 (1:0)

Замбия - Намибия - 4:1 (1:0)

Кот-д'Ивуар - Руанда - 3:0 (1:0)

Гана - Кения - 1:0 (0:0)

Мали - Южный Судан - 3:0 (2:0)

Сенегал - Мадагаскар - 2:0 (1:0)