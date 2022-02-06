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Сегодня, 00:12

Камерун по пенальти победил Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке Африки, отыгравшись с 0:3

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная Камеруна.
Фото Reuters

В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо.

Камерунцы уступали 0:3 по ходу матча, но смогли сравнять счет. У Буркина-Фасо отличились Стив Яго и Джибриль Уаттара, а Андре Онана забил в свои ворота. Камерунцы ответили сначала голом Стефана Баокена, а затем дублем Венсана Абубакара. В серии пенальти команда хозяев турнира оказалась точнее — 5:3.

В финале 6 января сыграют сборные Сенегала и Египта. Матч начется в 22.00 по московскому времени.

Кубок Африки. Матч за 3-е место
05 февр, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Буркина-Фасо
3:3
Камерун
Голы
Яго, 24 (1:0), Онана, 43 (2:0), Уаттара, 49 (3:0), Баокен, 71 (3:1), Абубакар, 85 (3:2), Абубакар, 87 (3:3)
Буркина-Фасо
Уэдраого (Савадого, 90+4 ) Уатарра Каборе Тапсоба Яго Уэдраого Сангаре Туре Уаттара (Конате, 90+4 ) Траоре (Траоре, 87 ) Тапсоба (Банде, 87 )
Камерун
Онана Мукуди Ойонго Мбезо Онгене Ум Гуэ (Муми Нгамале, 46) Кунде Онана Баокен Бассогог (Токо Экамби, 54) Ганаго (Абубакар, 46)
Предупреждения
Яго 45, Тапсоба 52, Уэдраого 68, Тапсоба 73  -  Баокен 48, Токо Экамби 68
Судьи
Джийед (Марокко)

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Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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Буркина-Фасо — Камерун: камерунцы во втором тайме отыгралась со счета 0:3
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