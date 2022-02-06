Камерун по пенальти победил Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке Африки, отыгравшись с 0:3

В матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Камеруна победила команду Буркина-Фасо.

Камерунцы уступали 0:3 по ходу матча, но смогли сравнять счет. У Буркина-Фасо отличились Стив Яго и Джибриль Уаттара, а Андре Онана забил в свои ворота. Камерунцы ответили сначала голом Стефана Баокена, а затем дублем Венсана Абубакара. В серии пенальти команда хозяев турнира оказалась точнее — 5:3.

В финале 6 января сыграют сборные Сенегала и Египта. Матч начется в 22.00 по московскому времени.