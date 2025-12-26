Ангола и Зимбабве сыграли вничью в Кубке Африки

Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка африканских наций — 1:1.

На 24-й минуте ангольцы вышли вперед благодаря голу Желсона Далы. Зимбабвийцы отыгрались в конце первого тайма, отличился Ноуледж Мусона.

После двух туров команды с 1 очком замыкают таблицу группы B. Сборная Зимбабве идет третьей, Ангола — четвертой.

В заключительном туре группового турнира Зимбабве 29 декабря сыграет с ЮАР, а Ангола в этот же день встретится с Египтом.