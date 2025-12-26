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26 декабря 2025, 18:15

Ангола и Зимбабве сыграли вничью в Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка африканских наций — 1:1.

На 24-й минуте ангольцы вышли вперед благодаря голу Желсона Далы. Зимбабвийцы отыгрались в конце первого тайма, отличился Ноуледж Мусона.

После двух туров команды с 1 очком замыкают таблицу группы B. Сборная Зимбабве идет третьей, Ангола — четвертой.

В заключительном туре группового турнира Зимбабве 29 декабря сыграет с ЮАР, а Ангола в этот же день встретится с Египтом.

Кубок Африки. Группа B.
26 декабря 2025, 15:30. Marrakech Stadium (Марракеш)
Ангола
1:1
Зимбабве
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Сборная Анголы по футболу
Сборная Зимбабве по футболу
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