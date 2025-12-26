Ангола и Зимбабве сыграли вничью в Кубке Африки
Сборные Анголы и Зимбабве сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка африканских наций — 1:1.
На 24-й минуте ангольцы вышли вперед благодаря голу Желсона Далы. Зимбабвийцы отыгрались в конце первого тайма, отличился Ноуледж Мусона.
После двух туров команды с 1 очком замыкают таблицу группы B. Сборная Зимбабве идет третьей, Ангола — четвертой.
В заключительном туре группового турнира Зимбабве 29 декабря сыграет с ЮАР, а Ангола в этот же день встретится с Египтом.
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