Алжир вырвал победу у Нигерии благодаря голу Махреза в компенсированное время и вышел в финал Кубка Африки

Сборная Алжира вышла в финал Кубка Африки, обыграв команду Нигерии – 2:1. В конце первого тайма мяч в свои ворота отправил защитник нигерийцев Уильям Трост-Эконг. В середине второго тайма Одион Игало восстановил равновесие. Победу алжирцам и путевку в финал принес Рияд Махрез, отличившийся на пятой минуте компенсированного времени.

В финале Алжир сыграет с Сенегалом.

Кубок Африки

1/2 финала

Алжир - Нигерия - 2:1 (1:0)

Голы: Трост-Эконг, 40 - в свои ворота (1:0). Игало, 72 - с пенальти (1:1). Махрез, 90+5 (2:1).

Алжир: М`Боли, Манди, Зеффан, Бенсебаини, Бенламри, Фегули, Гедиура, Махрез, Беннасер, Бунеджа, Белаили.

Нигерия: Акпей, Омеруо, Трост-Эконг, Авазьем, Коллинз, Этебо, Ндиди, Игало, Муса, Ивоби, Чиквуэзе (Оньекуру, 78).

Предупреждения: Бунеджа, 52. Фегули, 68. Манди, 71. Авазьем, 88.

Судья: Гассама (Гамбия).

14 июля. Каир. Стадион "Cairo International Stadium".

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