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16 января, 23:53

«Алжир» уступил Экваториальной Гвинеи

Иван Шитик
Корреспондент

«Алжир» уступил Экваториальной Гвинеи на Кубке африканских наций. Алжирцы проиграли со счетом 0:1.

Кубок Африки. Группа E
16 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Алжир
0:1
Экваториальная Гвинея
Голы
Ороско, 70 (0:1)
Алжир
М`Боли Манди Бенламри (Тахрат, 54 ) Аталь Бенсебаини Махрез Фегули (Слимани, 64 ) Бендебка (Брахими, 73 ) Беннасер Белаили Бунеджа (Булая, 64 )
Экваториальная Гвинея
Овоно Ндонг Акапо Коко Ороско Бикоро (Миранда, 66) Мачин Ганет Буйла (Ганза, 66) Сальвадор (Энеме, 90+2) Сиафа (Луис Нлаво, 46)
Предупреждения
Бунеджа 4, Бенсебаини 8, Манди 45  -  Ндонг 9, Бикоро 43, Сиафа 45, Ороско 90
Судьи
Эскобар

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/africacup/2021/groups/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Кальяри 0
Матч завершен

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 0
Интер 0
Матч завершен

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Сборная Алжира по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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