Алжир и Буркина-Фасо сыграют в Кубке африканских наций 28 декабря

Алжир и Буркина-Фасо сыграют в матче группового этапа Кубка африканских наций 2025 в воскресенье, 28 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры Алжир — Буркина-Фасо можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Мулай Хассан» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа E.

28 декабря 2025, 20:30. Moulay Hassan Stadium (Рабат)

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026-го. В турнире принимают участие 24 сборные.

Действующий победитель соревнований — сборная Кот-д'Ивуара.