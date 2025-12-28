Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Кубок Африки

28 декабря 2025, 17:30

Алжир — Буркина-Фасо: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Алжир и Буркина-Фасо сыграют в Кубке африканских наций 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Алжир и Буркина-Фасо сыграют в матче группового этапа Кубка африканских наций 2025 в воскресенье, 28 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры Алжир — Буркина-Фасо можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Мулай Хассан» в Рабате (Марокко). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа E.
28 декабря 2025, 20:30. Moulay Hassan Stadium (Рабат)
Алжир
1:0
Буркина-Фасо

В России в прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря 2025-го и завершится 18 января 2026-го. В турнире принимают участие 24 сборные.

Действующий победитель соревнований — сборная Кот-д'Ивуара.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Алжира по футболу
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Читайте также
Захарова дала совет спрятавшейся в киевском убежище фон дер Ляйен
Что произошло за день 16 июля. Главное
«Мы остаемся в меньшинстве». Норвегия назвала возвращение России в мировой гандбол «ошибкой»
Роналду установил антирекорд по голам в плей-офф ЧМ
Юрий Семин: "В финале ЧМ–2026 главным противостоянием будет Родри против Месси"
Хоккеист Дмитрий Яшкин женился во второй раз
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экваториальная Гвинея — Судан: онлайн-трансляция матча Кубка Африки

Мозамбик победил Габон в Кубке африканских наций

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости