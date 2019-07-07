Агирре будет уволен с поста главного тренера сборной Египта после вылета с Кубка Африки

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре будет уволен, сообщает KingFut со ссылкой на слова президента Ассоциации футбола Египта Хани Або Риды. Также Рида объявил, что и сам уходит в отставку.

В 1/8 финала домашнего Кубка Африки сборная Египта проиграла команде ЮАР (0:1). 60-летний Хавьер Агирре тренировал сборную Египта с 2018 года после ЧМ-2018. Мексиканец известен по работе со сборной своей страны (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ-2009). Также он тренировал "Атлетико", "Осасуну", "Эспаньол", "Сарагосу" и другие клубы.