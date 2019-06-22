21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт

Нападающий "Бордо" и сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт, сообщает Today's Echo. Он был доставлен в ближайшую больницу, происшествие произошло в египетской Александрии.

– Состояние Самуэля Калу стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Причиной стало обезвоживание организма, ему нужно пить много жидкости, – прокомментировал происшествие пресс-атташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олаире.

Сегодня Нигерия стартует на Кубке африканских наций матчем с Бурунди. В 32 встречах прошедшего сезона на счету Калу 4 гола и 4 результативные передачи.