Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной

Планета скорбит по великому футболисту.

Прошлой ночью на стадионе «Бока Хуниорс» свет не погасили только в одном месте — ложе Диего Марадоны. А наутро во всем мире вышли газеты, первые полосы которых были посвящены ушедшей легенде.

Бог, прощание, вечность — ключевые слова, которые использовали СМИ, чтобы сообщить о смерти Диего. Аргентинская газета Ol? вышла с заголовком «1960 — вечность». Первая дата — год рождения Марадоны, который на обложке газеты с упоением целует трофей чемпионата мира. «Бог умер», — провозгласила французская L'?quipe, делая отсылку к Фридриху Ницше. Внутри — 20 страниц о Марадоне.

Voici la une du journal L'?quipe de ce jeudi 26 novembre pic.twitter.com/MVHFypDIIe — L'?QUIPE (@lequipe) November 25, 2020

Французы из общественно-политической газеты Lib?ration вынесли на первую полосу заголовок «Небесный» (сборную Аргентины называют «небесно-голубыми»), посвятив футболисту пять страниц.

Испанская Mundo Deportivo вышла с заголовком «AD10S» и изображением молодого Марадоны: «прощай» и номер 10, под которым выступал легендарный аргентинец.

Каталонцы из El Periodico также попрощались с Марадоной, но сделали другой акцент в слове «aDios». Dios переводится как «Бог».

Англичане, естественно, припомнили Марадоне тот самый гол рукой на чемпионате мира в Мексике. Газета Daily Mirror поместила на первую полосу слова «Он в руках Бога».

О Марадоне писали по всему миру: и в Саудовской Аравии («Футбол потерял рассудок»), и в Португалии («Последний финт»), и в Уругвае («На какую планету ты отправился?»). Везде. Потому что Марадона — «Гений».

Итальянская La Gazzetta dello Sport поместила на первую полосу фото Диего с цитатой из песни фанатов «Наполи»: «Я видел Марадону». Эти слова звучала весь день около стадиона в Неаполе, который теперь носит имя Марадоны. Он перевернул ход истории итальянского футбола, фактически в одиночку приведя «Наполи» к чемпионству, и теперь во многих домах место иконы занимает старая фотография Марадоны в голубой футболке.

Прощание в Буэнос-Айресе началось на следующее утро после смерти. Тело Марадоны доставили в президентский дворец «Каса Росада». Последний раз здесь так прощались с президентом Нестором Киршнером десять лет назад. Гроб с телом Диего покрыли аргентинским флагом, а сверху положили полосатую бело-голубую футболку с десятым номером.

Fans in Argentina pay their last respects to soccer legend Maradona at the presidential palace in Buenos Aires, where his body will lie in state for three days. https://t.co/NzpFlXt6x3 pic.twitter.com/3jWwBi2BI3 — CBS News (@CBSNews) November 26, 2020

Ожидалось, что проститься с Диего придут около миллиона человек. Но, чтобы зайти внутрь утром, нужно было занять очередь вечером накануне и провести на улице всю ночь.

Thousands of people took to the streets of Buenos Aires to bid an emotional farewell to Diego Maradona ? pic.twitter.com/kfH6ts2Ud0 — SportsCenter (@SportsCenter) November 26, 2020

Спустя час после того, как началась церемония, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию.

Fans of Diego Maradona gathered in central Buenos Aires to pay their last respects to their football hero.



Read more here: https://t.co/pZeR0vCylw pic.twitter.com/4uO0G8SEKu — Sky News (@SkyNews) November 26, 2020

Из-за этого возникли отдельные стычки с полицией. До глобальных беспорядков не дошло, ситуацию удалось взять под контроль.

Fans have been paying their final respects to Diego Maradona in Buenos Aires.



A million people are expected to visit his coffin which is on public display at Casa Rosada. pic.twitter.com/i7Q9o86WWU — Match of the Day (@BBCMOTD) November 26, 2020

Прибыл проститься с героем нации и президент Аргентины Альберто Фернандес. Он оставил на гробе футболку «Архентинос Хуниорс» — воспитанником этого клуба являлся Диего. Сразу после смерти Марадоны в стране был объявлен трехдневный траур.

El presidente argentino, @alferdez, despide los restos del exjugador de f?tbol, #Maradona, en la @CasaRosada en Buenos Aires y saluda a su familia #D10S https://t.co/TX79jrAeLs https://t.co/Qg3aG30E7H — David de la Paz ?? (@daviddelapaz) November 26, 2020

Люди в Буэнос-Айресе не сдерживали слез, стоя на тридцатиградусной жаре в ожидании прощания с Марадоной. Огромная очередь длиною в семь кварталов выросла мгновенно, и в ней обнимались даже болельщики «Боки» и «Ривера».

Diego Maradona has brought these Boca Juniors and River Plate fans together ?? pic.twitter.com/lnrm7U5Ph8 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2020

Так Марадона снова сделал невозможное, совместив несовместимое.