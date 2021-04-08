Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Статьи   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Пока Гуллит тренировать не хочет». Интервью Тома Сауэра — голландца, который был переводчиком в «Тереке», а потом открыл в Москве футбольную школу

Александр Кружков
Александр Кружков
Обозреватель
Сегодня, 12:50
Том Сауэр и Руд Гуллит. Фото Мурад Нухаев Том Сауэр. Том Сауэр (справа). Том Сауэр и Руд Гуллит. Том Сауэр (слева). Том Сауэр. Том Сауэр. Руд Гуллит и Том Сауэр. Том Сауэр и Руд Гуллит. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Том Сауэр и Руд Гуллит. Фото Мурад Нухаев
Теги:
Его жизнь похожа на приключенческий роман.

На свет появился в Амстердаме в 1988-м, в девять месяцев переехал с родителями в Москву, где и живет по сей день. Отец — медиамагнат, основатель Independent Media, мать — первый главный редактор Cosmopolitan в России. Сауэр-младший работал в «Тереке» переводчиком Руда Гуллита, пытался пересечь Атлантику на весельной лодке, а теперь строит в Москве манежи и руководит футбольной школой.

Том Сауэр и Рууд Гуллит.
Том Сауэр и Руд Гуллит.
20 марта. Казань. &quot;Рубин&quot; &ndash; &quot;Терек&quot; - 2:0. Руд ГУЛЛИТ. Фото Александра ВОЛГИНАВ Голландии уверены: из «Терека» Гуллит сам не уйдет

«Терек»

— Вы, Гуллит и «Терек» — как это стало возможно?

— Отец с Гуллитом знаком давно. Когда поступило предложение от «Терека», Руд звонил ему, советовался. А потом позвал меня. К тому моменту я окончил университет в Шотландии, выучился на историка. Но с удовольствием вернулся в Россию, где жил до 16 лет.

— Почему в «Тереке» Гуллит не задержался?

— Тренер, который едет в Чечню, должен учитывать особенности местного менталитета. И танцевать под флейту руководства. Руд подстраиваться не собирался.

— Когда вы это поняли?

— Очень быстро. Например, в клубе настаивали, чтобы капитаном был чеченец.

— Речь об Уциеве?

— Да. К самому Ризвану претензий нет. Нормальный парень, профессионал, постоянно выходил в стартовом составе. Просто Гуллита возмущала сама постановка вопроса. Он привык, что в команде все решает тренер. Но это не про «Терек». Правда, сначала был «медовый месяц».

— То есть?

— Приглашение Руда вообще напоминало пиар-тур по раскрутке сложного региона, который на Западе должен был ассоциироваться со спортом. Не забывайте, это начало 2011-го, совсем другое время. Еще не открылась «Ахмат Арена», не было комплекса «Грозный-Сити». А Гуллит — фигура. Не только легендарный футболист, но и человек, с которым несколько раз встречался Нельсон Мандела.

— В 1987-м Гуллит, получив «Золотой мяч», посвятил его Манделе.

— Совершенно верно. Руд был одним из первых, кто пообщался с ним после выхода из тюрьмы. А когда Мандела стал президентом ЮАР, он наградил Гуллита орденом Доброй Надежды.

— Так в какой момент закончился «медовый месяц»?

— Руководство хотело, чтобы «Терек» поскорее перебрался в Грозный. А Руд туда, мягко говоря, не рвался.

— Почему?

— Понять-то его можно. Когда в феврале мы прилетели в Грозный на первую пресс-конференцию Гуллита, в городе слышались взрывы. Да и в контракте было прописано, что жить Руд будет в Кисловодске.

— Команда базировалась там же?

— Да. В Грозном, где еще не успели создать нормальные условия для работы, проводили три дня в неделю. К июню отношения с руководством окончательно разладились. Конечно, этому способствовали и результаты. При Гуллите из 13 матчей «Терек» выиграл лишь три.

— Апофеозом стали обвинения, будто он ходит с футболистами по барам.

— Полный бред. Не знаю, как в игровые времена, а сейчас Руд вообще не пьет. Что не мешает ему веселиться, танцевать, отрываться на полную катушку. В «Тереке» уже искали повод уволить Гуллита, вот и облили грязью. Зацепились за один-единственный эпизод.

— Какой же?

— Для поддержания командного духа Руд организовал ужин в ресторане. Собрал всех игроков, персонал. Кто хотел, мог выпить два бокала пива. А из этого раздули бог знает что.

— Гуллит понимал, к чему все идет?

— Разумеется. Увольнение сюрпризом не стало. Вы помните его последний матч в «Тереке»?

— Смутно.

— На выезде с «Амкаром». 90-я минута, счет 0:0. Безобидный навес в штрафную — и защитник Омельянчук головой переправляет мяч в свои ворота.

— Специально?

— Так говорить не могу. Доказательств-то нет. Но если вам интересно, найдите в интернете запись, посмотрите. Думаю, все станет ясно.

Том Сауэр и Рууд Гуллит. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Том Сауэр и Руд Гуллит. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Future Football Club.Конюхов, Голландия и детский в футбол в России

Регистратор

— Чем еще запомнился период в «Тереке»?

— Да вот случай. Играли в Нальчике, дальше в чемпионате наступала пауза на матчи сборных. Три выходных Гуллит, Роналд ван Никерк, ассистент, и я решили провести в Голландии. Чтобы сэкономить время, разработали маршрут: из Нальчика сразу после игры на такси выдвигаемся в Краснодар, летим в Москву, оттуда — в Амстердам. Я заказал «Мерседес», поехали. Ночью на трассе где-то в Ставропольском крае лопнуло колесо. Шофер говорит: «Извините, запаски нет». Идиот!

— Что делать?

— Я кинулся ловить такси. Остановилась старенькая «пятерка», в которую высокий Гуллит едва поместился. Сидел впереди, коленками упирался в бардачок.

— Бухтел?

— Что вы! Наоборот, посмеивался. Руд — невероятно позитивный. Есть звезды, у которых слишком большое эго. К счастью, это не про Гуллита.

— Про «Милан» золотых времен что рассказывал?

— Как регулярно играли на тренировках 7 х 4. С офсайдами. Вся линия обороны — в меньшинстве. Мальдини, Барези, Костакурта и Тассотти. «Представляешь, — горячился Гуллит, — нас, атакующих, почти в два раза больше — а забить все равно не можем! Настолько четко у защитников была отработана подстраховка и искусственный офсайд». Поэтому «Милан» тогда так мало пропускал.

— Тренер-то он хороший?

— Руд привык работать с футболистами высокого уровня. Он к любому может найти подход, сплотить команду, создать атмосферу. А есть тренеры, которые скромный клуб способны вытащить наверх за счет бешеной оборонительной тактики и игровой дисциплины. Вот это не про Гуллита. Франк Райкард такой же. С «Барселоной» выиграл все. А когда пошел в «Спарту» Роттердам, даже Йохан Кройф отговаривал: «Это самоубийство! Ты ничего там не добьешься!» Оказался прав — «Спарта» вылетела в первый дивизион.

— Почему после увольнения из «Терека» Гуллит никого не тренирует?

— Из-за развода с третьей женой, кстати, племянницей Кройфа. Хочет быть рядом с сыном, который сейчас играет за АЗ. Руда звали тренером в Соединенные Штаты, страны Ближнего Востока, но все предложения отметал.

— Общаетесь?

— Конечно! Во время чемпионата мира-2018 он приезжал в Москву, работал экспертом на катарском телеканале. Виделись часто, график позволял. А потом на моей свадьбе Руд был... Как это по-русски...

— Свидетелем?

— Нет! В Голландии церемонию бракосочетания можно провести где угодно. Мы с Ольгой загсу и церкви предпочли сад нашего дома. В роли регистраторов выступили двое — мой отец и Гуллит.

— Здорово. Что вручил?

— А вот это секрет. Подарок слишком личный.

— Тогда о жене. Зовут, говорите, Ольга...

— Да, русская. Познакомились лет семь назад в одном из московских баров. В июле 2018-го решили расписаться.

— В России трудились и другие голландцы — Хиддинк, Адвокат. Кто-то из них переводчиком звал?

— В 2012-м была предварительная договоренность с Адвокатом. Если б он возглавил «Динамо», я бы ему помогал. Но в последний момент контракт Дика сорвался.

Том Сауэр.
Том Сауэр.

Атлантика

— Ваша жизнь — это не только футбол. Еще путешествия.

— Океан — моя вторая страсть. Я всерьез занимался парусным спортом, получил диплом инструктора. Когда в 17 лет с отцом пересек Атлантику на парусной лодке, захотелось то же самое сделать на веслах. Друг идею поддержал.

— А кто у нас друг?

— Том Фассет, поклонник экстремальных видов спорта. Участвовал в Marathon des Sables в Марокко.

— Это что?

— Шестидневный ультрамарафон длиной 250 километров через всю Сахару. А у меня после ухода из «Терека» как раз окно образовалось. Плюс клуб почти сразу выдал оставшиеся за пять месяцев деньги по контракту.

— Какая у вас была зарплата?

— Около 5 тысяч долларов. «Терек» повел себя солидно, полностью рассчитался. Это позже слышал дикие истории про голландцев, которые занимались в Чечне ландшафтным дизайном. Месяца три их оттуда не выпускали, были проблемы с выплатами... Так вот все деньги, полученные от «Терека», я решил вложить в путешествие. Купил лодку, оплатил подготовку на курсах. Четыре месяца мы с Томом жили на юге Англии, тренировались каждый день.

— Вы говорили, 22 процента тех, кто пытался пересечь Атлантику на веслах, погибали.

— Есть в этой статистике доля лукавства. Рассказать про 22 процента можно корреспондентам. Или девушкам в баре. На них цифры производят большое впечатление. На самом деле за последние годы смертность в таких путешествиях снизилась в разы. И лодки стали лучше, и снаряжение. Появились миниатюрные спутниковые передатчики, которые высылают сигнал SOS.

— Как маршрут разрабатывали?

— Тут все просто. Самый короткий путь через Атлантику — с Канар на Карибы. Занимает от 40 до 70 дней, в зависимости от погоды. У тебя ведь ни мотора, ни паруса. Только весла, на которых против ветра грести невозможно. Стартовали в декабре с острова Ла Гомера, с той же точки, что и Христофор Колумб.

— Главные сложности?

— Физическая усталость. Мозоли. Постоянный недосып. Каждые два часа мы менялись. Один гребет, второй отдыхает. Так изо дня в день, 24 часа в сутки. Ночью особенно тяжело. Сидишь на веслах, вокруг ни души. Не считая спящего напарника. Ты посередь океана, громадные волны, темень, ни черта не видно. Если вдруг вывалишься из лодки — тебе конец. В такие минуты понимаешь хрупкость человеческой жизни. Это даже не страх — скорее осознание собственной уязвимости.

— Акул видели?

— Нет. Лодкой они не интересуются. В отличие от дельфинов, которые увязываются за тобой, как собаки. Как-то часа три шли с нами параллельным курсом. Киты тоже любопытные, проплывали рядышком.

— Опасненько.

— Периодически в интернете появляется видео, как кит случайно опрокидывает парусную лодку. Но это все же редкость.

Том Сауэр.
Том Сауэр.

Шторм

— Нарушил ваши планы шторм?

— Да. На седьмой день погода испортилась. Ближе к вечеру пошла такая волна, что лодка перевернулась. Вот дальше был экстрим. Минут сорок мы ныряли под нее с ножом, пытались разрезать тросы, за которые крепился спасательный плот. Лодку бросало то вверх, то вниз, я больно ударился носом, началось кровотечение...

— Натерпелись страху?

— Уф-ф, не то слово! Вообще пипец! Если б не сумели достать плот, были бы обречены. Помимо него, успели вытащить сумку, в которой на случай форс-мажора лежало самое ценное.

— Что же?

— Бисквиты, витамины, запас воды, механический опреснитель, удочка, спутниковый передатчик для SOS. После этого мелькнула мысль — наверное, выживем.

— Плот может перевернуться?

— Нет. В нем под тентом во время сильного шторма чувствуешь себя как в стиральной машине. Швыряет из стороны в сторону, но все равно ты в безопасности. Правда, ужасно холодно. Пришлось с Томом прижаться друг к другу и несколько часов сидеть в обнимку, стараясь сохранить тепло.

— То, что не погибли, — чистое везение?

— Нет. Правильная подготовка. Мы не паниковали, знали, что делать. В Англии на тренировках постоянно моделировали внештатные ситуации. В том числе со спасательным плотом. Плюс это Атлантика, всегда много кораблей, есть вероятность, что рано или поздно кто-то тебя подберет. В Тихом океане шансов гораздо меньше.

— Кто же подобрал вас?

— Вот здесь действительно повезло. Обычно на выручку приходит какое-нибудь рыболовное судно из Западной Африки. Где не слишком весело. А мы спустя 14 часов очутились на борту роскошного круизного лайнера.

— Просто мимо проходил?

— Ну да. Пассажиры — пожилые американцы. Нас накормили-напоили, выделили отдельную каюту. На второй день слышим: «Ребята, сегодня вечер в смокингах. Строгий дресс-код» — «У нас с собой только майка да шорты» — «Не беда». Отвели к портному, тот снял мерки. Потом сидишь в смокинге, потягиваешь коктейль, оглядываешься по сторонам и думаешь — какой-то сюр...

— Здорово.

— Так до Карибов и доплыли. Лайнер направился в Майами, а мы сошли на острове Сен-Мартен. К счастью, это территория Голландии. У нас же при себе не было ни паспорта, ни денег — все потонуло, когда перевернулась лодка. Дней за пять восстановили документы и улетели в Амстердам.

— Первая попытка покорить Атлантический океан не удалась. Вторая будет?

— Да я бы с удовольствием! Но родители категорически против. Жена — тоже. Что ж, можно придумать компромиссный вариант. Например, отец пойдет через Атлантику на паруснике. А мы с Томом рядом — на веслах.

Том Сауэр.
Том Сауэр.

Школа

— Уже несколько лет ваша компания CitySport строит в Москве футбольные манежи. У вас их полтора десятка?

— На данный момент — 19 площадок с 90% заполняемостью, все они находятся в центре города. Есть и манежи, и футбольные стадионы. Развитая инфраструктура и современное оборудование позволяют нам сдавать площадки не только под тренировки и игры, но и под мероприятия различного формата: от частных футбольных турниров до крупных корпоративных соревнований.

— Сколько стоит возвести манеж?

— С нуля? От 25 до 35 миллионов рублей. Зависит от размера, района, объема земляных работ и других факторов. Крытые площадки дают возможность заниматься спортом круглый год, с учетом переменчивой погоды — отличное решение.

— Как родилась идея?

- Шесть лет назад организовал в Истре детский лагерь с тренерами «Аякса». Сейчас это практикуют многие клубы. «Барселона», «Реал», «Ювентус»... А тогда был первый опыт. С точки зрения бизнеса — не очень успешный. Зато мальчишки были в восторге. Я же столкнулся с проблемой — найти в Москве и области приличную футбольную инфраструктуру оказалось невероятно сложно. Когда сам с друзьями начал играть в ЛФЛ, понял, что зимой тренироваться негде.

— И решили строить манежи?

— Да! Для тех, кто играет на любительском уровне. И для детей, которые не попадают в топ-академии. Наша футбольная школа называется Future FC. В шести филиалах занимаются около 450 человек. За основу тренировочной программы взяли голландскую методику.

— Что она собой представляет?

— Упор на развитие техники, креативных качеств игрока, контроле мяча. Важно создать атмосферу, в которой ребенок не боится ошибаться, рисковать. На победах мы не зацикливаемся. Этим и отличаемся от большинства российских школ, где на первом плане сиюминутный результат.

— Ясно.

— Между прочим, наши команды младших возрастов регулярно обыгрывают на турнирах сверстников из топ-академий — «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива». А в начале марта в Воронеже мы заняли второе место на Кубке Александра Мостового, где соревновались 32 коллектива из разных регионов России.

— Похвально.

— Честно вам скажу: если бы такую школу я создал в Голландии, мы бы никогда не смогли победить мальчишек из «Аякса». Ни в одном из возрастов.

— Это почему же?

— Да потому что в «Аяксе» давным-давно выстроена четкая вертикаль подготовки юных футболистов. Работа ведется совсем не так, как в российских школах. О частных я не говорю, там свои законы. А вот те, что финансируются из бюджета, вынуждены придерживаться странных правил.

— Например?

— В команде должно быть 40 человек, на них — два тренера. Все строго, согласно штатному расписанию. Но это никуда не годится!

— У вас подход иной?

— Конечно! Два тренера — на 16-18 игроков! Благодаря чему и отдача совершенно другая, и качество подготовки растет.

— Вы давно живете в Москве. Последний случай, когда хотелось все бросить и вернуться в Амстердам?

— Такого желания не возникало ни разу. Моя родина — Голландия. А дом — Россия. Иностранцам, которые сюда приезжают, всегда говорю: чтобы понять теплоту и щедрость русской души, нужно проявить терпение. Русские долго раскрываются. Зато, узнав тебя поближе, готовы последнюю рубашку отдать.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кружков все материалы автора
vs
1
Офсайд




Загрузка...