Это'О снова забивает за Камерун. Сын легенды мечтает повторить путь великого отца

Рассказываем о сыне знаменитого в прошлом форварда сборной Камеруна, «Барселоны», «Челси», «Интера» и «Анжи».

Новое поколение наступает, и в нем все больше знакомых фамилий. Например, вечный Джанлуиджи Буффон собирает футболки сыновей своих старых товарищей и соперников. В его коллекции майки Даниэле Мальдини, Тимоти Веа, Маркуса Тюрама, Федерико Кьезы и, конечно, их знаменитых отцов.

С годами таких случаев становится все больше. Джастин Клайверт, Эрлинг Холанн, Каспер Шмайхель, Джованни Симеоне, Джордан Ларссон... Продолжать список можно долго, а теперь в него добавился камерунец Этьен Это'О. Один из четырех детей знаменитого форварда Самюэля Это'О в субботу заявил о себе во весь голос, забив два гола в матче молодежного (U-20) Кубка африканских наций в ворота сборной Мозамбика (4:1).

Etienne Eto'o writing, a lion writing his tale pic.twitter.com/A8AsJG95Bi — Un Bami qui tweete?? (@evrageraud) February 20, 2021

Еще на его счету голевая передача и заслуженный приз лучшему игроку матча. Один из мячей Это'О-младший забил со штрафного, что заставило вспомнить его знаменитого отца. В сети появился ролик, на котором можно увидеть и субботний мяч юноши, и события 15-летней давности, когда в похожей ситуации отличился папа молодого таланта.

January 2006: Samuel Eto'o scores a free-kick for Cameroon at the Africa Cup of Nations.



February 2021: Etienne Eto'o Pineda scores a free-kick for Cameroon at the 2021 U-20 Africa Cup of Nations.



Like father, like son. ???



? @CAF_Onlinepic.twitter.com/0X0G7ReQ7B — REVEAL (@RevealFooty) February 20, 2021

Сборная сыновей

Этот штрафной — далеко не единственная параллель со славным прошлым «Неукротимых львов». Дело в том, что в камерунской молодежке собралась целая компания сыновей бывших футболистов сборной. Кроме Этьена это Энцо Чато и Джуниор Сандей Жанг.

REINCARNATION! ?



Cameroon's ?? team competing at the ongoing AFCON U20 has 3 sons of former Indomitable Lions ready to continue their fathers' legacies. Like father, like son. ? #AFCONU20



Samuel Eto'o — Etienne Eto'o

Bill Tchato — Enzo Tchato

Sunday Jang — Junior Sunday Jang pic.twitter.com/rD3SmN8HJK — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) February 20, 2021

Забавно, что Это'О-младший выбрал в сборной не отцовскую «девятку», а десятый номер. Под девятым номером на игру с Мозамбиком вышел также отметившийся голом Кевин-Принс Милла. Конечно, висевшие в раздевалке рядом футболки с легендарными фамилиями смотрелись эффектно, однако Милла — лишь однофамилец великого Роже.

?? THROWBACK



Eto'o and Milla are the names on the scoresheet for Cameroon's Under 20 side tonight.



Etienne Eto'o is the son of Cameroon Legend Samuel Eto'o and Kevin-Prince Milla is a very talented player not related to the great Roger Milla ? #TotalAFCONU20 pic.twitter.com/K0ImuFm1l9 — Philip Alimo (@alimo_philip) February 20, 2021

Путь к мечте

Заявить о себе во весь голос Этьен мог еще на чемпионате мира U-17 в октябре 2019-го, однако вмешалась большая политика. Президент Камеруна подписал указ, согласно которому за сборную этого возраста, а также команду 15-летних могли выступать только доморощенные игроки, которые живут в стране. Из-за этого из заявки пришлось исключать сразу нескольких футболистов, включая на тот момент капитана юношеской команды «Мальорки».

Samuel Eto'o's son Etienne at Camp Nou back in 2009 ?



Today, he scored twice for Cameroon at #TotalAFCONU20 ?? pic.twitter.com/qcmCGjJiv6 — Goal (@goal) February 20, 2021

Можно было затаить обиду, и в интервью Transfermarkt.com юноша признался: «Никому не желаю оказаться в такой ситуации. В тот момент они отняли мечту у меня и моих европейских товарищей. На нас повлияла политика».

Однако Этьен все равно нашел позитивные моменты, так как он подружился с новыми партнерами по команде и забил гол в товарищеском матче.

«Не буду лгать, ведь Испания — моя страна, но я чувствую себя камерунцем, — говорил родившийся в Пальма-де-Мальорке Этьен в интервью Kick442. — Мой отец многого добился в сборной, и я хотел бы повторить его достижения или хотя бы сопоставить свои. Да, было очень сложно справиться с этой ситуацией, однако я буду рад вернуться уже в молодежную сборную, и почему бы однажды, если бог этого захочет, не сыграть за национальную команду».

Тут, правда, надо заметить, что отец Этьена уже в 16 лет дебютировал в основе «Неукротимых львов», тогда как сын еще не добился заметных успехов. Только прошлой осенью он подписал первый в карьере профессиональный контракт с клубом испанской сегунды «Овеьдо», куда перешел из «Атлетико Балеарес». Там все отмечали, что 189-сантиметровый форвард унаследовал у отца мощь и скорость и предрекали скорый переход в профессионалы. Пока Это'О-младший выступает за вторую команду «Овьедо» с перспективой перевода в основной состав, а игра с Мозамбиком стала дебютом за Камерун. Ему приходится догонять отца, и важный шаг к этому сделан.