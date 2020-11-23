Рассказ из глубин британского футбола.

Его имя в твиттере — @Moffstovoi. «СЭ» случайно обнаружил Гордона Моффата в соцсети и связался с ним из любопытства. Оказалось, что 38-летний шотландец — не просто любитель футбола, а главный тренер команды «Клайдбанк», играющей в шестой по силе лиги страны. В небольшом интервью Моффат рассказал о себе и о том, при чем здесь вообще Мостовой.

— Раньше я играл в полупрофессиональных клубах низших лиг Шотландии, — начал Гордон. — Но названия клубов вам вряд ли о чем-то скажут — «Элбион Роверс», «Ист Стирлинг», «Эннан Атлетик», «Клайдбанк». В последнем клубе я сейчас работаю главным тренером.

«I'm how old?» ?



Happy Birthday to Bankies boss Gordon Moffat — have a good one, boss!



? ? ? pic.twitter.com/k02CsDWlS1 — Clydebank FC (@clydebankfc) October 23, 2020

— Как успехи клуба?

— Мы играем в премьер-лиге Западной Шотландии (WOSL). Это новая лига, создана только в этом году, в пирамиде дивизионов страны она занимает шестую ступень. Сейчас идем на первом месте из 14 команд — четыре победы в четырех матчах. Кстати, нашим клубом полностью владеют болельщики. Раньше «Клайдбанк» был известен, играл в высшей лиге вместе с «Селтиком» и «Рейнджерс». Но из-за проблем с финансами клуб был ликвидирован, а потом заново создан.

— Почему у вас такое странное прозвище?

— На самом деле меня друзья называют Мофф — сокращение от моей фамилии Моффат. В Twitter я просто при выборе имени взял себе детское прозвище. Это пошло еще с того времени, когда я играл в футбол во дворе. Мы с ребятами примеряли на себя фамилии профессиональных игроков, которые были похожи на наши собственные фамилии. Однажды мой друг назвал меня «Моффстовой», когда вспомнил о русском полузащитнике Александре Мостовом — в то время он, кажется, играл в Испании за «Сельту». Это просто забава. Когда я регистрировался в Twitter, все вариации моего имени и фамилии были заняты, так что я выбрал Moffstovoi. С тех пор так и ношу его.

— Имена каких еще игроков использовали ваши друзья?

— Ух. Это было очень давно, так что я сейчас не вспомню. Это было просто ради смеха, но мне почему-то запомнилось. В реальной жизни меня никто не называет «Моффстовой». Наверное, и произносить постоянно это было бы сложно, ха-ха.

— Что помните об игре самого Мостового?

— Мне нравилось смотреть по телевизору его игру в Испании. Он был очень умным, креативным и техничным футболистом. За ним действительно было интересно наблюдать.

— Вы знаете, чем он сейчас занимается?

— Понятия не имею. Тренирует?

To all NHS staff and key workers — for everything you do, have done and continue to do — thank you.



??? pic.twitter.com/cbfaAgNRk9 — Clydebank FC (@clydebankfc) May 21, 2020

— В основном он выступает экспертом на телевидении.

— А, отлично. Многие бывшие британские игроки делают то же самое, если не идут в тренеры. Я даже в этом смысле продвинулся немного дальше него. Скоро получу лицензию категории В, а пока работаю по совместительству еще и в строительной компании — занимаюсь анализом данных.

— Знаете, что в сборной России есть еще один Мостовой?

— Я слышал о нем! Вроде играет за «Зенит»? Почему-то думал, что его фамилия произносится чуть иначе, чем у Александра. Надеюсь, он станет звездой.

— Что бы вы спросили при встрече у Мостового?

— Было бы здорово с ним пообщаться. Спросил бы о его опыте в футболе, о том, как достичь высокого уровня. Интересно, что он думает об изменениях в футболе — о новых правилах, о ВАР. Мне они не по душе, например.

— Какая у вас карьерная цель?

— Пока хочу получить лицензию и, конечно, брошу все силы на выход «Клайдбанка» в пятую лигу. А мечтаю возглавить «Манчестер Юнайтед». Смещу с должности Сульшера, ха-ха.