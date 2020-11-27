Самый неизвестный матч Марадоны. В грязи на картофельном поле

Раскопали невероятную историю, связанную с выступлениями великого аргентинца в Неаполе.

Матч, которого нет в справочниках

Накануне «Наполи», оплакивающий уход из жизни великого Диего Марадоны, обыграл в Лиге Европы хорватскую «Риеку» — 2:0. Матч в Неаполе состоялся в день, когда Диего провожали в последний путь в Буэнос-Айресе. Неаполитанский стадион «Сан-Паоло» вскоре получит имя Марадоны, а футболка с десятым номером навечно остается за гением.

Про игру ЛЕ рассказывать не имеет смысла, тем более сама по себе она ничем особенным не запомнилась — если говорить о событиях на поле.

Зато мне хочется поделиться с вами впечатлениями о другом матче «Наполи» с участием Марадоны.

Деревенская парковка и музыка Стравинского

На несколько кадров из этого невероятного матча я наткнулся во время просмотра одного из тех документальных фильмов про Диего, которые идут третий день нон-стопом на нескольких каналах итальянского Sky Sport. На этих кадрах Диего в футболке «Наполи» сначала разминается на какой-то деревенской парковке среди машин и ошалевших свидетелей происходящего, что, на первый взгляд, не очень понятно. Ну а затем Марадона в жуткой грязи на убийственном по качеству поле забивает непонятно кому гол, похожий на тот мяч-легенду, который он отправил в ворота англичан после феерического индивидуального прохода на чемпионате мира-1986.

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Меня настолько поразили эти необычные кадры, что я задался вопросом: что же это было, где и когда? То, что для себя открыл в результате поисков и чем готов поделиться, наглядно показывает, почему Диего навсегда останется для Неаполя святым человеком и почему жители Неаполя всегда будут считать его и себя единым целым.

Итак, вот когда и где это происходило. Дата — 25 февраля 1985 года. Место действия — пригород Неаполя под названием Ачерра, который сегодня вошел в черту города. Местечко известно тем, что подарило стране забавного персонажа по имени Пульчинелла, который фигурирует в Комедии масок (итальянский уличный театр XVI—XIX вв.еков). Про него сто лет назад создан одноименный балет с музыкой великого композитора Игоря Стравинского. А в феврале 85-го непредсказуемый Марадона провел на не существующем сейчас стадиончике, возможно, свой самый необычный матч в составе «Наполи».

Итальянские СМИ — о самом неизвестном матче Диего Марадоны.

Картофельное поле и страховка за свой счет

Накануне «Наполи» победил дома в серии А «Лацио» со счетом 4:0, а бывший уже тогда звездой Марадона, перешедший из «Барселоны» в июле 1984 года, сделал хет-трик. В следующем туре 3 марта неаполитанцам предстоял выезд на «Сан-Сиро» в гости к «Милану». Да, красно-черные займут по итогам сезона 1984/85 лишь пятое место (скудетто достанется «Вероне»), их еще не приобрел Сильвио Берлускони и они не стали великими, но уже тогда там выступали Франко Барези и Мауро Тассотти, а молодой Паоло Мальдини начинал свой путь к славе. Короче, «Наполи» предстояла серьезная поездка.

Итальянские СМИ — о самом неизвестном матче Диего Марадоны.

И что же делает в свой выходной день человек, который спустя полтора года чуть ли не в одиночку сделает Аргентину чемпионом мира, а через два с половиной года добудет для «Наполи» скудетто? Диего откликается на просьбу одного из игроков молодежного состава — Пузоне. Парень родом из этой самой Ачерры просит помочь землякам — родителям больного мальчика, которому нужны деньги на операцию. Чтобы их собрать, Диего попросили сыграть на местном стадиончике против здешней любительской команды. Марадона соглашается, увлекая за собой товарищей по команде. Хозяин «Наполи» Ферлаино приходит в шок от этой идеи и запрещает Диего проводить такой матч в самый разгар сезона по понятным причинам: на видео нетрудно понять, что там за погодные условия и качество поля. Но Диего плюет на запрет хозяина клуба, сам оплачивает медицинскую страховку для себя и своих партнеров и едет на родину Пульчинеллы играть на картофельном поле. И забивать!

Итальянские СМИ — о самом неизвестном матче Диего Марадоны.

Величие и простые смертные

Нет, понятно, что в современном футболе такое невозможно в принципе. Но и тогда, в середине 80-х, подобное в серии А могло случиться, наверное, только в Неаполе и только с Диего. Человек, выросший в нищете и получивший затем доступ ко всем благам мира, в свои неполные 25 лет сделал в Ачерре то, за что его и боготворят в Неаполе до сих пор, — поставил себя в один ряд с простыми смертными, не потеряв при этом величия.

Кстати говоря, в том матче на «Сан-Сиро» «Наполи» уступил со счетом 1:2. Единственный гол в ворота миланцев забил как раз Диего со штрафного, хотя в справочниках значится автогол Уилкинса.

Итальянские СМИ — о самом неизвестном матче Диего Марадоны.

А по итогам всего сезона «Наполи» занял всего лишь восьмое место. Но это было только начало великого пути Диего в Неаполе, ведь потом последовали два скудетто, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии. И на начальной стадии этого славного пути произошел уникальный матч в местечке Ачерра. Где Диего отрепетировал свой великий гол Англии спустя полтора года. И где показал, чего он стоит в этой жизни.

Плачь, Неаполь.

Скорби, планета.