Футбол. Наркотики. Похищения. История дружбы известного вратаря Игиты с королем преступного мира Эскобаром

Рене Игита добыл большую футбольную победу для наркобарона Пабло Эскобара, но из-за дружбы с ним оказался за решеткой.

Наркозависимый футбол

Можно ли быть самым влиятельным человеком в латиноамериканской стране и при этом оставаться в стороне от футбола? Конечно, нет. Со временем к этой мысли пришел наркобарон Пабло Эскобар, один из самых известных преступников второй половины XX века.

Был ли Эскобар страстным болельщиком? Нет. Футболом король наркодельцов по-настоящему заинтересовался, когда увидел в нем отличный инструмент для легализации криминальных доходов. Продажа наркотиков приносила столько денег, что их негде было хранить — приходилось даже сжигать и зарывать в землю. Тогда Эскобар направил средства на программу «Медельин без трущоб», в рамках который отстраивались целые кварталы, а также открывались футбольные поля. Простой народ считал Эскобара чуть ли не святым. На этой почве наркобарон решил показать себя в политике и в 1982 году даже попал в Конгресс. Однако карьера депутата Эскобара продлилась недолго: не прошло и двух лет, как его вывели из законодательного органа. Министра юстиции Колумбии Родриго Лара Бонилью, развернувшего кампанию против грязных денег Эскобара во власти, вскоре убили.

В родном Медельине уже росло поколение футболистов, делавшее первые шаги на построенных Эскобаром площадках. Тем временем сам неудавшийся политик переключился на большой футбол, который в 80-е годы в Колумбии стал наркозависимым. Так противостояние картелей Медельина и Кали обрело новое выражение.

Эскобар не был поклонником какого-то клуба, хотя в его окружении говорили о симпатиях к «Индепендьенте Медельин». При этом в популярном сериале Narcos наркобарону приписывают любовь к «Атлетико Насьональ». Из-за этого Себастьян Маррокин, сын Пабло, высказывался о сериале максимально скептически: мол, если уж сценаристы в этом не смогли разобраться, то что там вообще можно смотреть. Путаница объясняется и тем, что Эскобар в итоге вложился именно в «Атлетико».

Пойти по простому пути — привлечь серьезных игроков за большие деньги — не получилось. Дурная слава Эскобара отпугивала именитых иностранцев, и клуб выбрал иной вектор развития. Теперь ставка делалась на свою молодежь, и в команде появились будущие звезды сборной Колумбии. Среди них и голкипер Рене Игита.

Победа Эскобара

Игита — уроженец Медельина. Мама Рене умерла, когда он был совсем маленьким, и мальчика воспитывала бабушка. Она-то и уберегла его от связей с наркомафией и преступностью. И футбол, конечно. Вспоминая юные годы, Игита рассказывал, что наркотики погубили немало талантливых парней. Юноши делали легкие деньги на наркотиках, а дальше оставалось два пути — смерть в перестрелке или наручники полицейских. «Футбол стал моим собственным наркотиком, моим выходом из гетто, — говорил Игита. — За это я и благодарен судьбе и особенно бабушке».

Мы все помним Игиту как одного из самых авантюрных голкиперов. Рене обожал далеко выходить из ворот, обыгрывать соперников, начинать атаки обостряющими передачами. А все потому, что еще даже на молодежном уровне его ставили в нападение, а в «рамке» Игита оказался случайно. Рост (по разным данным, от 172 до 176 см) не предполагал, что из него выйдет приличный вратарь, но Рене начал выдавать какую-то немыслимую игру на последнем рубеже. Постепенно Рене стал лучшим в своем амплуа в стране и дорос до сборной.

Игита внес огромный вклад в главный футбольный успех Эскобара — победу в Кубке Либертадорес в 1989 году. В финале «Атлетико Насьональ» встречался с парагвайской «Олимпией». Команды обменялись домашними победами, а Игита отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Но Рене не только отбивал, но и забивал — на его счету более 40 голов. Однако рискованная манера игры (один «удар скорпиона» чего стоит!) неоднократно выходила боком его командам. Случалось немало ошибок на клубном уровне (однажды после очередного ляпа тренер «Атлетико Насьональ» Луис Фернандо Монтойя хотел прямо в раздевалке побить своего вратаря), но самый знаменитый провал Игиты случился на чемпионате мира 1990 года. В 1/8 финала колумбийцам противостоял Камерун, и в дополнительное время Рене вышел далеко из ворот и взялся обыгрывать Роже Милла. Последовал отбор, и лидер «Неукротимых львов» спокойно отправил мяч в сетку. На этом чемпионат мира для Колумбии завершился. Милла, кстати, потом рассказывал, что о манере Игиты узнал от другого знаменитого колумбийца, Карлоса Вальдеррамы, когда они вместе выступали во французском «Монпелье».

Чемпионат мира в Италии стал первым и единственным для Игиты. Турнир в США через четыре года он пропустил, потому что сидел в тюрьме.

Тюрьма

В мае 1993 года похитили дочь криминального авторитета Луиса Карлоса Молины. Обычные разборки для Колумбии, а заказчиком выступил Эскобар. Решилось все просто — достаточно было заплатить выкуп в размере 385 тысяч долларов. Сложнее оказалось найти человека, который смог бы проконтролировать передачу денег. Игита открыто называл Эскобара своим другом, и Молина выбрал его. Сделка состоялась, а Рене получил за «работу» 64 тысячи долларов.

До смерти Эскобара оставалось всего полгода, его позиции уже ослабли. Полиция добралась до этого похищения — и Игита отправился за решетку. В судебный протокол хотели внести хранение, распространение наркотиков и отказ в сотрудничестве с полицией, но доказательств для предъявления такого обвинения оказалось недостаточно. Разбирательство длилось семь месяцев, и все это время Рене провел в тюрьме. Фактически вратарь оказался за решеткой из-за дружбы с Эскобаром.

Без Игиты сборная Колумбии на чемпионате мира в США не вышла из группы, а роковым стало поражение от хозяев турнира. В той встрече мяч в свои ворота забил другой знаменитый колумбийский Эскобар — защитник Андрес. Вернувшись на родину, он получил в баре шесть пуль. Каждый раз, делая выстрел, убийца кричал: «Гол!» Это произошло в Медельине...

Играй Игита в США, именно он мог бы отправить свою сборную домой, как это случилось в Италии. Так что, возможно, тюрьма спасла голкиперу жизнь.