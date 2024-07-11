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«Пас из-за границы»

Сегодня, 19:45

Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле! Шокирующее видео

Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле
Гоша Чернов
Корреспондент
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Рамон Соуза увозят в больницу после выстрела в ногу.
Фото ФК «Гремио Анаполис»
Жуткое происшествие в Бразилии.

В футбол в эти дни играют не только на чемпионате Европы и Кубке Америки. Например, в Бразилии продолжается чемпионат штата Гояс, во втором дивизионе которого 11 июля произошел беспрецедентный случай: полицейский ранил голкипера одной из команд.

В матче 12-го тура первенства штата «Гремио Анаполис» принимал «Сентро-Оэсте». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, однако с финальным свистком страсти не улеглись. Как сообщает Globo, после игры на бровке поля возникли разборки, в которые были вовлечены и полицейские. В какой-то момент один из них не выдержал, направил свое оружие в сторону голкипера «Гремио» Рамона Соузы и выстрелил ему резиновой пулей прямо в ногу. Момент инцидента попал на видео.

Большинство футболистов сразу убежали в сторону от вооруженного офицера, в том числе Соуза — он не упал сразу, а, хромая, смог сделать несколько прыжков в сторону. Голкиперу оказали немедленную медицинскую помощь, поместили на носилки и увезли в больницу. Сообщается, что жизни футболиста ничто не угрожает. Беспорядки на этом прекратились, больше никто ни в кого не стрелял.

«Гремио Анаполис» вскоре выпустил гневное заявление, в котором резко осудил действия правоохранителя и потребовал его наказать. «Это ужасный, безрассудный и преступный поступок человека, который должен охранять безопасность и целостность людей на стадионе, — говорится в сообщении клуба. — «Гремио Анаполис» примет все меры, чтобы виновный был наказан, а справедливость восторжествовала. Этот уголовный акт не может остаться безнаказанным». Министерство спорта Бразилии также осудило поступок полицейского.

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Власти штата заявила о начале расследования инцидента: «Военная полиция Гояса подчеркивает свою приверженность соблюдению закона и заявляет, что не одобряет никаких неправомерных действий со стороны своих сотрудников».

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