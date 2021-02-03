В команде января Гюндоган, Левандовски и «Манчестер Сити». Кто попал в сборную Европы?

Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам января.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной января представителей «Манчестер Сити» — четыре. Не набрали достаточного числа голосов Лионель Месси и Криштиану Роналду. Чаще других журналисты голосовали за Илкая Гюндогана и Роберта Левандовски.

В сборную января вошли (3-4-3): Облак («Атлетико», 6 голосов); Жоау Канселу («Манчестер Сити», 5), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7), Стоунс («Манчестер Сити», 4); Киммих («Бавария», 6), Гюндоган («Манчестер Сити», 12), де Йонг («Барселона», 6), Мюллер («Бавария», 4); Левандовски («Бавария», 9), Эн-Несири («Севилья», 6), Луис Суарес («Атлетико», 6).

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Эдерсон («Манчестер Сити»); Жоау Канселу, Рубен Диаш, Марипан («Монако»), Данилу («Ювентус»); Гюндоган, Де Брейне («Манчестер Сити»), Мюллер; Месси («Барселона»), Левандовски, Эн-Несири.

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Лено («Арсенал»), Буну («Севилья»), Меньян («Лилль»);

защитники Хакими, де Фрай (оба — «Интер»), Ромеро («Аталанта»), Алаба («Бавария»), Т.Эрнандез («Милан»), Упамекано («Лейпциг»), Робертсон («Ливерпуль»), Карвахаль («Реал»), Хименес, Эрмосо, Савич, Фелипе (все — «Атлетико»), Жорди Альба, Араухо (оба — «Барселона»), Эльведи («Боруссия» М), Александр-Арнолд, Хендерсон (оба — «Ливерпуль»), Мехеле («Брюгге»), Жозе Фонте («Лилль»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Спинаццола («Рома»);

полузащитники Педри («Барселона»), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Погба (все — «Манчестер Юнайтед»), Луис Альберто («Лацио»), Маркос Льоренте, Лемар (оба — «Атлетико»), Барелла («Интер»), Иличич, Гозенс (оба — «Аталанта»), Горецка («Бавария»), Санчо («Боруссия» Д);

нападающие Бензема («Реал»), Холанн («Боруссия» Д), Криштиану Роналду («Ювентус»), Салах («Ливерпуль»), Лукаку («Интер»), Иммобиле («Лацио»), Рауль Гарсия («Атлетик»), Якумакис («ВВВ-Венло»), Андре Силва («Айнтрахт» Ф), Гризманн («Барселона»), Мбаппе («ПСЖ»).