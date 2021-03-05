На фоне скандала в чемпионате Англии неумышленную игру рукой в развитии атаки официально перестали считать нарушением правил

«Это безумное правило»

Накануне матч «Фулхэма» и «Тоттенхэма» (0:1) завершился судейским скандалом. После вмешательства ВАР был отменен гол игрока «Фулхэма» Джоша Маджи: мяч отскочил к нему после выноса защитника соперника и контакта с рукой партнера по команде Марио Лемины. Согласно нынешним правилам — это фол. Момент вызвал множество споров, а главный тренер пострадавшей стороны Скотт Паркер негодовал: «Это безумное правило. Я жалуюсь на это правило. Мы хотим, чтобы наша лига была самой зрелищной в мире, мы хотим видеть голы. Я не знаю, что Лемина мог сделать в этой ситуации».

Так совпало, что в пятницу это правило было на повестке ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) — организации, которая занимается введением и регулированием правил игры в футбол. На пресс-конференции после мероприятия глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сразу сказал, что изменения были приняты далеко не за одну ночь после резонансного эпизода в лондонском матче. «Нас раньше часто ругали за консерватизм и неповоротливость, но это не значит, что мы поменяли правила за один день. Мы рассматривали игру рукой в атаке в течение нескольких месяцев», — рассказал итальянец.

А решили вот что: неумышленная игра рукой в развитии атаки больше не будет считаться нарушением. То есть в будущем такой гол «Фулхэма» был бы засчитан: Лемина сыграл рукой неумышленно. При этом голы, забитые рукой, даже после неумышленных касаний, засчитываться не будут.

В остальном трактовка игры рукой в атаке остается неизменной. По-прежнему нельзя умышленно касаться мяча, например, перемещая кисть или всю руку; касаться мяча, когда тело неестественно увеличилось в размерах за счет движения руки. Можно только забивать, еще раз отметим, после неумышленных передач руками.

Изменение в правилах вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако ИФАБ оставляет право для отдельных соревнований проявлять гибкость с точки зрения сроков.

ВАР и правило офсайда от Венгера

Обсуждение «гандбола» в атаке заняло большую часть времени, но при этом собравшиеся затронули еще две важные темы — ВАР и офсайд.

Джанни Инфантино войдет в историю футбола как президент ФИФА, при котором ВАР впервые был задействован на чемпионате мира. Естественно, он всячески защищает эту систему. «Если ВАР отнимает радость у одних, то приносит радость другим. Все предпочитают выигрывать, основываясь на правильном решении судьи. И это добавляет игре, я бы сказал, еще один уровень адреналина. Сегодня невозможно представить футбол без ВАР», — так Инфантино ответил на очередное замечание о том, что ВАР убивает эмоции в футболе.

Что касается офсайдов, то поводом для обсуждения стал еще один эпизод из матчей премьер-лиги, которые состоялись в четверг. ВАР отменил гол форварда «Челси» Тимо Вернера в ворота «Ливерпуля» из-за того, что он залез плечом в офсайд.

Инфантино рассказал, что ФИФА и ИФАБ рассматривают возможные изменения в правилах определения офсайда, которые будут не так строги к атакующей стороне. «Мы можем подумать о новых правилах, в соответствии с которыми атакующим командам будет позволяться чуть больше, чем сейчас. Сегодня утром несколько идей на этот счет представил Арсен Венгер», — рассказал Инфантино. Речь идет как раз о ситуациях, когда части тела, которыми можно забить гол, находятся на одной линии с последним защитником.

Впрочем, до каких-то конкретных решений пока далеко. На данном этапе не планируется никаких официальных испытаний, сначала нужно провести полноценные тесты на низовом уровне. Коллина, в свою очередь, резонно заметил, что подобные изменения в правилах лоббируются во многом исходя из личных предпочтений: Венгер любит атакующий футбол, он продвигает поблажки для нападающих. Но наверняка ведь найдутся противники из числа бывших вратарей и защитников.