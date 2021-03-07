Месси отдал очередной гениальный пас. Гайч забил первым же ударом в Италии

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: диспетчер Месси и промах голкипера

«Осасуна» — «Барселона» — 0:2 (Жорди Альба, 30. Мориба, 83)

В игре, которая состоялась накануне президентских выборов, сине-гранатовые едва не получили численное преимущество уже в самом начале. «Осасуну» спасло то, что в эпизоде, когда их голкипер снес с ног выходившего один на один Месси, аргентинец оказался в офсайде, и арбитру после подсказки ВАР пришлось убрать обратно уже находившуюся у него в руке красную карточку. Однако аргентинец поквитался с обидчиком, выдав роскошный заброс за спины защитникам под включение Жорди Альбы.

Osasuna'n?n kalecisi Sergio Herrera, Lionel Messi'yi d???rd??? pozisyonda k?rm?z? kart ile oyundan at?ld?. ?



Ancak Messi, pozisyonun ba?lang?c?nda ofsaytta oldu?u i?in k?rm?z? kart 'VAR' kontrol? sonras? iptal edildi. ? pic.twitter.com/aGBbIiZRfO — Goal T?rkiye (@GoalTurkiye) March 6, 2021

О гениальности капитана «Барсы» красноречиво говорит тот факт, что в момент паса оборону держали восемь футболистов «Осасуны», и всех их перевели в положение статистов одним движением левой ноги. И, конечно, глубиной мысли Месси. Хотя, за перевес по итогам первого тайма стоит благодарить и вытянувшего два сложнейших удара тер Штегена. А ведь «Барса» снова играла в три центральных защитника, только Юмтити не столь надежен, как опять оказавшийся в лазарете Пике.

Aunque parezca incre?ble, este es el instante previo a la asistencia n?mero 303 en la carrera profesional de Messi. Las ha dado de todos los colores, pero est? est? sin duda en el TOP-10. Se ha quitado del medio a 8 rivales con un pase casi imposible para cualquier mortal. pic.twitter.com/OldfXPusek — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 6, 2021

Окончательно же все вопросы снял 18-летний Мориба. Юноша блестяще разобрался с защитником и пробил с линии штрафной, а пас ему отдал Месси. Это очень символично, если вспомнить, что на днях в соцсетях популярным было фото, где после тренировки Лео тепло общается с воспитанником «Ла Масии». В этом сезоне за «Барсу» забил уже третий после Ансу Фати и Педри футболист моложе 19 лет, а восьмая кряду выездная победа позволила каталонцам приблизиться к «Атлетико» на дистанцию одной победы. У «матрасников», правда, две игры в запасе, но одна из них — воскресное дерби с «Реалом».

«Кадис» — «Эйбар» — 1:0 (Негредо, 40)

Проходной матч оказался в центре внимания благодаря голкиперу гостей Дмитровичу. Серб в этом сезоне отличился, когда в январе взял на себя инициативу в игре с «Атлетико», и уже на 12-й минуте реализовал пенальти. Похоже, ему надоели промахи одноклубников, которые на тот момент использовали только два 11-метровых из пяти.

'Conan' Ledesma wins the battle of the goalkeepers against Dmitrovic! ???#CadizEibar pic.twitter.com/2BxSemWB8c — LaLiga English (@LaLigaEN) March 6, 2021

Тогда главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар заявил, что Дмитрович будет исполнять 11-метровые до первого промаха. Увы, осечка голкипера не заставила себя ждать и стоила его команде поражения в Кадисе. Это, кстати, не первый вратарский промах в ла лиге в этом веке. В мае 2004-го со знаком «минус» отличился Альбано Биссарри из «Вальядолида», не забивший пенальти в ворота «Реал Сосьедад».

Италия: эксперименты и волевая победа «Ювентуса»

«Ювентус» — «Лацио» — 3:1 (Рабьо, 39. Мората, 57, 59, с пенальти — Корреа, 14)

Похоже, в Турине обозначили приоритеты. Лига чемпионов сейчас важнее, поэтому в преддверии ответного матча с «Порту» Андреа Пирло оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, хотя накануне говорил прямо противоположные слова. Так что португалец со стороны наблюдал, как в целом интереснее смотревшийся в первом тайме «Лацио» повел в счете, а Корреа финтами усадил Демирала на газон и пробил в противоход завалившемуся в другой угол Щенсны.

Вряд ли этому стоило удивляться, так как любовь Пирло к тактическим экспериментам и жонглированию схемами наложилась на кадровые проблемы и стремление поберечь ряд лидеров. В итоге Алекс Сандру снова играл в центре обороны, но при схеме с четырьмя защитниками (4-2-3-1), Бернардески прикрывал в обороне левый фланг, а Данилу превратился в опорного хавбека.

Two goals in four minutes for Alvaro Morata.



Gets the Cristiano seal of approval ? pic.twitter.com/FNUOqbKaIb — B/R Football (@brfootball) March 6, 2021

Впрочем, к перерыву «Юве» отыгрался и тоже сделал все красиво — Рабьо перехитрил Рейну, с острого угла всадив мяч в ближнюю «девятку». А во втором тайме все перевернулось за четыре минуты. Мората завершил быструю контратаку, и тут же оформил дубль, когда Милинкович-Савич в не требовавшей того ситуации заплел ноги Рэмзи. Один из голов Мората отпраздновал вместе с Роналду, и на 69-й минуте уступил ему место на поле. В свою очередь Симоне Индзаги выбросил белый флаг, сняв с игры обладателя «Золотой бутсы» Иммобиле. «Старая синьора» одержала важнейшую победу — до «Милана» всего одно очко.

«Специя» — «Беневенто» — 1:1 (Верде, 71 — Гайч, 24)

Те, кто видел Адольфо Гайча исключительно в РПЛ, не понимали, зачем аргентинец нужен Филиппо Индзаги. Однако возглавляющий «Беневенто» знаменитый в прошлом форвард сборной Италии не опирался только на игру новичка в ЦСКА. И вот Гайч показал, как он может исполнить. Ворвался с фланга в штрафную, поймал на замахе защитника «Специи» и поставил вратаря в тупик ударом в ближний угол. Счет голам в серии А аргентинец открыл своим первым же ударом на Апеннинах. Правда, для победы его команде этого не хватило.

Англия: Джака и ВАР топят «Арсенал»

«Бернли» — «Арсенал» — 1:1 (Вуд, 39 — Обамеянг, 6).

В этом матче — вся суть «канониров» образца нынешнего сезона. После двух ярких побед — над «Бенфикой» в Лиге Европы (3:2) и «Лестером» в чемпионате (3:1) — команда Микеля Артеты упустила возможность приблизиться к еврокубковой зоне и оступились в игре с почти месяц не побеждающим «Бернли». Между тем, началось все замечательно — с восьмого гола Обамеянга в ворота своего самого любимого соперника в АПЛ. Чаще габонец огорчал только «Гамбург» в Германии (9 мячей). Но после этого удача от лондонцев отвернулась. На последней добавленной арбитром минуте хозяев спасла штанга, а до этого ВАР лишил гостей пенальти после очередного скандального контакта мяча с рукой защитника «Бернли» Питерса.

Arsenal are convinced they should have a penalty for handball ?



But VAR says no ??? pic.twitter.com/0AMDDnCpyz — Goal (@goal) March 6, 2021

«По-моему здесь все очевидно. Тут не может быть споров. И если это не пенальти, кто-то должен объяснить, что такое пенальти в этой лиге», — негодовал после финального свистка Артета.

Впрочем, в любом случае главным неудачником стал допустивший безумную ошибку Джака, который выводил мяч из своей штрафной и, имея два простейших варианта, попал в находившегося напротив пустых ворот Вуда. С момента приезда в Англию в сезоне-2016/17 к пропущенным мячам привели уже восемь индивидуальных ошибок швейцарца. В премьер-лиге ему нет равных в этой сомнительной номинации.

This is a basic wall pass routine, it's just incredibly sloppy from Xhaka. I don't care that he's left-footed, he should know he can't afford to take an extra touch, here, and least of all one that closes his body & pushes it backwards to cut off the lane. pic.twitter.com/JERUrqDwjq — PM (@ThatGooner) March 6, 2021

Германия: «Лейпциг» лидировал три часа

«Фрайбург» — «Лейпциг» — 0:3 (Нкунку, 41. Серлот, 64. Форсберг, 79)

Команда Юлиана Нагельсманна без видимых проблем переиграла «Фрайбур» и до победы «Баварии» над дорьмундской «Боруссией» была лидером бундеслиги. Впечатлило, как издевательски оборону соперника раскатали в случае с первым голом, когда Поульсен вывел Нкунку на пустые ворота. Француз забил уже шесть мячей, установив личный рекорд сезонной результативности и снова подняв тему воспитанников академии «ПСЖ». Парижане тратят десятки миллионов на новичков, но не ценят свою молодежь. Между тем, только в бундеслиге на отличном счету и Нкунку, и Диаби в «Байере», и баварец Коман, который в финале Лиги чемпионов забил решающий мяч в ворота родного клуба.

Нкунку в субботу еще и ассистировал Серлоту. Что касается арендованного у «Спартака» Гуса Тила, то голландец появился на поле при счете 0:2, ничем особенным не запомнился и стал свидетелем гола Форсберга.

Шотландия: Джеррард почти чемпион

«Рейнджерс» — «Сент-Миррен» — 3:0 (Кент, 14. Морелос, 16. Хаджи, 36)

«Рейнджерс» прошел все круги ада — от банкротства и ссылки в четвертый по статусу дивизион шотландского футбола. Теперь — после паузы в 10 лет — легендарная команда снова станет чемпионом. Проблемы «Селтика», который проваливает этот сезон и отстал от заклятого врага на неприличное расстояние, лишь подчеркивают роль тренера в футболе. Падение «кельтов» началось с ухода Брендана Роджерса, а взлет «джерс» — это история персонального успеха Стивена Джеррарда.

Сегодня «Рейнджерс» может стать чемпионом Шотландии впервые за десять лет ?



Только посмотрите, как болельщики встретили Джеррарда!pic.twitter.com/NOpAu5TF8j — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 6, 2021

Не случайно в преддверии золотого матча фанаты около пустующего из-за ограничений стадиона «Айброкс» устроили Стиви Джи невероятный прием. В его первый год работы «Рейнджерс» вышли в групповой турнир Лиги Европы и впервые обыграли «Селтик» после возвращения в премьер-лигу. Джеррарда звали в «Ньюкасл», но он ответил отказом и вряд ли об этом жалеет. В АПЛ он обязательно поработает. Либо по окончании четырехлетнего контракта, либо уже в новом сезоне.

? | Steven Gerrard leads the celebrations from the dressing room as #Rangers edge closer to the Premiership title. pic.twitter.com/pAHxBmfAtM — SNS Group (@snsgroup) March 6, 2021

Возможно, даже в «Ливерпуле», а пока Джеррард счастлив в Глазго. Его команда готовится к 1/8 финала Лиги Европы, уже не оглядываясь на события на внутренней арене. Не проигравший ни одного из 32 матчей «Рейнджерс» (+28=4) станет чемпионом уже в воскресенье, если «Селтик» потеряет очки, либо отложит праздник на неделю. Главное — он неизбежен, а прообраз мы увидели, когда Джеррард отметил победу с фанатами, выглянув из окна раздевалки.

Статистика дня

1-м футболистом «Вольфсбурга», который забивает не менее 15 мячей три сезона подряд, стала нападающей Вегхорст.

3 поражения подряд впервые за два года потерпела «Севилья».

6 из семи голов полузащитника «Саутгемптона» Уорд-Прауза забиты со стандартов. Пять раз он поразил цель со штрафных и еще один — с пенальти.

7 раз попадал в этом сезоне в каркас ворот нападающий «Астон Виллы» Уоткинс. Он самый невезучий игрок АПЛ.

250-м футболистом «Удинезе», забившим в серии А, стал испанский нападающий Льоренте.

504 дня не забивал в чемпионате Англии полузащитник «Брайтона» Лаллана. Это его первый мяч в составе «чаек».