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«Звали в юношескую сборную США». Русский футболист мог играть за Америку

22:50
Валерий Сарамутин. Фото Instagram
Валерий Сарамутин. Фото Instagram

Полузащитник «Остин Боулд» Валерий Сарамутин в интервью «СЭ» рассказал о том, как могла повернуться его карьера.

— Когда я был в академии московского «Динамо», на меня вышли представители федерации футбола США, звали в юношескую сборную. Тогда же со мной связывались из клуба МЛС «Чикаго Файр», приглашали к себе. Но переехать в Америку не получилось — «Динамо» не отпускало. В клубе говорили, что если я буду заигран за сборную США, то потом мне придется сложно. Причину я до конца так и не понял. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Сарамутина

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