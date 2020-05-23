Знаменитый испанский болельщик Маноло продает свой барабан из-за коронавируса

Известный болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло-барабанщик, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за коронавируса, сообщает AFP.

Сейчас Маноло готов продать один из своих барабанов, который он использовал при поддержке национальной команды на крупных турнирах.

Маноло не пропускает матчи сборной Испании с 1982 года. Он ездил на 10 чемпионатов мира и 7 чемпионатов Европы и всегда поддерживал сборную с барабаном.