Знаменитый испанский болельщик Маноло продает свой барабан из-за коронавируса
08:58
Известный болельщик сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло-барабанщик, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями из-за коронавируса, сообщает AFP.
Сейчас Маноло готов продать один из своих барабанов, который он использовал при поддержке национальной команды на крупных турнирах.
Маноло не пропускает матчи сборной Испании с 1982 года. Он ездил на 10 чемпионатов мира и 7 чемпионатов Европы и всегда поддерживал сборную с барабаном.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...