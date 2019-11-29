Златан Ибрагимович: «Могу играть на своем уровне до 50 лет»

Нападающий Златан Ибрагимович заявил, что сможет играть в футбол на своем уровне до 50 лет. 38-летний швед зимой станет свободным агентом после истечения срока соглашения с «Лос-Анджелес Гэлакси». Главными претендентами на него считаются «Милан» и «Болонья».

— Я могу играть на своем уровне до 50 лет, — цитирует Goal Ибрагимовича. — Если есть команда, которая заинтересует меня, я готов это сделать. Я только что закончил выступления в «Гэлакси». Это было невероятно, в моей памяти останутся неизгладимые впечатления. Я хотел это приключение. Теперь двое стали героями двух миров: я и Джузеппе Гарибальди.