17:36 | Футбол — "Пас из-за границы"

Златан Ибрагимович: "Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS"

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович предположил, что за всю карьеру ему удалось завоевать больше трофеев, чем всем остальным футболистам MLS.

- Я здесь, потому что много выиграл. Я не собираюсь расслабляться. Я такой, какой есть. Неспроста я завоевал 33 трофея, думаю, больше, чем вся MLS, - цитирует AS Ибрагимовича. 

Шведский футболист, говоря о своих трофеях, видимо, учел два чемпионства с "Ювентусом", которых клуб впоследствии лишили в результате антикоррупционного расследования.

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