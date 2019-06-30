Златан Ибрагимович: "Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович предположил, что за всю карьеру ему удалось завоевать больше трофеев, чем всем остальным футболистам MLS.

- Я здесь, потому что много выиграл. Я не собираюсь расслабляться. Я такой, какой есть. Неспроста я завоевал 33 трофея, думаю, больше, чем вся MLS, - цитирует AS Ибрагимовича.

Шведский футболист, говоря о своих трофеях, видимо, учел два чемпионства с "Ювентусом", которых клуб впоследствии лишили в результате антикоррупционного расследования.