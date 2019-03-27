Журналист, выживший после крушения самолета "Шапекоэнсе" в Колумбии, умер от сердечного приступа

Журналист Рафаэль Хенцель, который выжил после крушения самолета "Шапекоэнсе" в Колумбии, скончался от сердечного приступа, информирует B/R.

Во время игры в футбол в городе Шапеко 45-летний Хенцель потерял сознание. Журналиста доставили в больницу, где он вскоре скончался. "Шапекоэнсе" выразил свои соболезнования в связи со смертью Хенцеля.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября 2016 года во время перелета команды на финал Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Радио комментатор Хенцель был одним из шести человек, которым удалось выжить.

Причиной крушения самолета стала нехватка топлива. В результате крушения погиб 71 человек из 77. Выжили шестеро, в том числе трое игроков "Шапекоэнсе" - Алан Рушел, Джексон Фольман и Нето.

Journalist Rafael Henzel, who survived the Chapecoense plane crash, has died from a heart attack while playing football. RIP.https://t.co/3jbwrpCAml pic.twitter.com/TgpR5iS9oa – B/R Football (@brfootball) 27 марта 2019 г.