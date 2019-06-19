Жозе Моуринью: "Вижу себя в сборной, нежели в клубе"

Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет возглавить сборную. Португальский специалист с декабря без работы.

– Я думаю о чемпионате мира и чемпионате Европы, – цитирует Goal Моуринью. – В течение долгого времени у меня было желание испытать такое приключение. Прямо сейчас я вижу себя в сборной, нежели в новом клубе. Подходит ли мне сборная Португалии? Необязательно.

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