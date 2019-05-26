Жозе Моуринью: "В выборе нового клуба я должен быть рациональным"

Бывший главный тренер "Реала", "Интера", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью рассказал о своем будущем. Португалец хочет как можно более тщательно выбрать свой новый клуб.

– Единственное, что я знаю: мне нельзя быть эмоциональным в принятии решения, – цитирует A Bola Моуринью. – Я должен быть рациональным. Не нужно выбирать только потому, что я хочу работать, будто я отчаянно стремлюсь где-либо работать. Я должен выбрать следующий клуб, потому что буду считать его правильным мотивирующим проектом для меня.

Хочу вернуться сильнее, чем когда-либо. Я много учусь и усердно работаю над собой, чтобы быть готовым вернуться на высший уровень.