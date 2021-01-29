Жорже Жезушу диагностировали редкий вид коронавируса

«Бенфика» объявила, что главный тренер команды Жорже Жезуш имеет клиническую картину респираторной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Специалист за последние две недели сдал 7 отрицательных тестов, но дополнительные тесты, проведенные вчера, показали инфекцию, вызванную новым видом коронавирусом.

Жезуш будет находиться в изоляции в ближайшие несколько дней, а персонал «Бенфики» будет следить за состоянием его здоровья.