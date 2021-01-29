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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Жорже Жезушу диагностировали редкий вид коронавируса

05:23
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«Бенфика» объявила, что главный тренер команды Жорже Жезуш имеет клиническую картину респираторной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Специалист за последние две недели сдал 7 отрицательных тестов, но дополнительные тесты, проведенные вчера, показали инфекцию, вызванную новым видом коронавирусом.

Жезуш будет находиться в изоляции в ближайшие несколько дней, а персонал «Бенфики» будет следить за состоянием его здоровья.

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