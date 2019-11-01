Жорже Жезуш: «В футболе нет справедливости и несправедливости. Есть результат»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш выразил разочарование ничьей с «Гоясом» (2:2) в матче чемпионата Бразилии. К 77-й минуте встречи «Фламенго» вел со счетом 2:0, но упустил победу.

— В футболе нет справедливости или несправедливости. Имеет значение только итоговый счет, — цитирует A Bola Жезуша. — Но это правда, что при счете 2:0 за 15 минут до конца матча мы с командой не ожидали такого переворота. В футболе случаются невероятные вещи. Мы могли набрать три очка. Понятно, что потеряли два балла. В конце игры нам не хватило эмоционального баланса, голы соперника нас выбили из колеи. Конечно, это потеря двух очков. Но и приобретение одного балла.