Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру ответил форварду «Реала» Кариму Бензема, который несколько лет не приглашается в национальную сборную. Ранее Бензема пренебрежительно высказался о Жиру, заявив, что не хочет сравнений с ним, и назвав игрока «Челси» «картингом», тогда как сам он является «Формулой-1».

— Я картинг? Думаю, что я в большей степени чемпион мира, чем картинг, — прокомментировал слова Бензема в интервью Befoot Жиру.