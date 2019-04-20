Жиньяк собирается стать мексиканцем

Французский нападающий "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк сообщил, что планирует остаться в Мексике и получить гражданство этой страны. Бывший форвард "Тулузы" и "Марселя" выступает за мексиканскую команду с 2014 года.

- Недавно я прошел экзамен по натурализации. Были общие вопросы по культуре и истории страны, - приводит L’Equipe слова Жиньяка. - Мы с женой хотим стать мексиканцами. Наши двое детей родились в Мнонтеррее, и у них уже есть гражданство.

Мы здесь уже четыре года, и планируем остаться надолго. Поэтому хочу сделать двойное гражданство.