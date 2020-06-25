Жереми Матье может завершить карьеру из-за травмы

Защитник «Спортинга» Жереми Матье может завершить карьеру, сообщает Record.

По информации источника, 36-летний француз получил тяжелую травму левого колена на одной из последних тренировок команды. Сообщается, что он уже точно не выйдет на поле в сезоне-2019/20, а повреждение может заставить его завершить футбольную карьеру.

В сезоне-2019/20 Матье провел за «Спортинг» 25 матчей, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Контракт француза с лиссабонским клубом действует до конца июня этого года.