Женщина, пересказывающая слепому сыну ход матчей, получила фанатскую награду ФИФА
22:02
Бразильянка Сильвия Грекко получила фанатскую награду ФИФА по итогам 2019 года. Она получила признание за то, что ходит с незрячим сыном на стадион и пересказывает ему ход матчей «Палмейраса».
В голосовании она опередила Хусто Санчеса, который болеет за команду своего покойного сына, а также активных фанатов сборной Голландии.
Награда вручается с 2016 года. Ранее ее завоевывали болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» (2016), «Селтика» (2017) и сборной Перу (2018).
Congratulations, Silvia Grecco ?— #TheBest ? (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of the FIFA Fan Award 2019 ? #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/oJ5Wk2p9Vo
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