Женщина, пересказывающая слепому сыну ход матчей, получила фанатскую награду ФИФА

Бразильянка Сильвия Грекко получила фанатскую награду ФИФА по итогам 2019 года. Она получила признание за то, что ходит с незрячим сыном на стадион и пересказывает ему ход матчей «Палмейраса».

В голосовании она опередила Хусто Санчеса, который болеет за команду своего покойного сына, а также активных фанатов сборной Голландии.

Награда вручается с 2016 года. Ранее ее завоевывали болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» (2016), «Селтика» (2017) и сборной Перу (2018).

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