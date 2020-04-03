Жена украинского футболиста рассказала, как переболела коронавирусом, не зная об этом

Жена защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина рассказала, как переболела коронавирусом?. При этом она узнала, что у нее была Covid-19 только вчера, сдав анализ на антитела.

«Была на 97 процентов уверена, что я болела коронавирусом либо каким-то жестким гриппом. Такого состояния у меня не было никогда. Мне действительно было очень плохо, я была очень слабая. Как будто переехал танк туда и обратно. Как лечилась? Капала нос, потому что не могла дышать. Пила очень много чая. Без остановки пила чай — 4-5 литров за день. Плюс витамин C — каждый день. Это мое единственное лечение. Слава богу, осложнений нет», — рассказала Ирина в своем Telegram-канале.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется