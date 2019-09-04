Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
4 сентября 2019, 23:56
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар. Встречу она досматривала в офисном помещении на стадионе.
Это было сделано из-за иранских обычаев: в этой стране девушкам запрещено ходить на стадионы.
Янсен перешел в иранский клуб этим летом из нидерландского «Камбура» на правах свободного агента.
??? ??? ?? ??? ?? ???:— ??? ??? (@PejmanRahbar) August 30, 2019
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???:@amirkheirkhah65 pic.twitter.com/PxebGRr9ap
была вынуждена переместиться в офисное здание со стадиона