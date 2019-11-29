Жена Фернандо Риксена: «Муж во время болезни не любил смотреть свои матчи. Расстраивался, начинал плакать»

Жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена Вероника, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью, в интервью «СЭ» рассказала, что муж не любил пересматривать матчи со своим участием. 18 сентября, после 6 лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, футболист умер.

— Фернандо собственные матчи пересматривал?

— Нет! Не любил смотреть, каким был до болезни. Расстраивался, начинал плакать: «Вот я — молодой, сильный, здоровый. И что от меня осталось?» На последний благотворительный вечер, который прошел 28 июня в Глазго, от «Зенита» приехали представители фанатского движения. Подарили фотоколлаж в рамочке. Муж в зенитовской форме, рядом граффити «Никогда не сдавайся, Фернандо!» — то, что болельщики нарисовали в Питере. А чуть ниже плакат с теми же словами, который держат игроки и тренеры «Зенита». Фернандо увидел и не сдержал слез. Я обняла: «Дорогой, ну что ты! Тебя любят! Помнят!» Он ответил, точнее, написал на компьютере: «Nice» (приятно). А дальше — «Sadly» (грустно).

— Только фильмы включал?

— Почему? Футбол тоже смотрел, искал какие-то матчи в YouTube — но не со своим участием. Скачивал сериалы, передачи. Например, «МастерШеф». (Александр Кружков)

Полностью интервью Вероники Риксен