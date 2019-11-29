Жена Фернандо Риксена: «Муж искренне верил, что сможет победить болезнь»

Жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена Вероника, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью, в интервью «СЭ» рассказала, что муж верил в победу над болезнью. 18 сентября, после 6 лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, футболист умер.

— Как-то вы обмолвились в интервью: «Интеллект мужа в полном здравии, не пострадала ни одна клеточка мозга...»

— Да, болезнь не затронула мозг. Даже в таком состоянии Фернандо не терял чувства юмора, подшучивал над собой. Что и позволяло не падать духом. Допустим, говорю: «Я в душ». В ответ: «Не волнуйся, я никуда не уйду». Или раньше, когда заболел, но еще мог потихоньку передвигаться, Беллочка восклицала: «Ты как улитка!» Фернандо смеялся: «Ага, теперь твой папа — улитка...» Если я давала слабину, начинала реветь, говорил: «Ну мы же вместе. Это главное».

— Золотые слова.

— Честно вам скажу — настолько сильных и волевых людей я в своей жизни не встречала. До самого конца Фернандо сохранял невероятный заряд оптимизма. Внушал: «Все будет хорошо». Он искренне верил, что сможет победить болезнь. Стать первым человеком, кто выиграет битву у БАС. Да, не выиграл — зато не сдался.

— Когда наступило ухудшение?

— С 14 сентября ушел в глубокий сон. Спал по 20 часов. Еще и веки перестали работать. Был в сознании, все слышал, но не мог открыть глаза. Через четыре дня во сне остановилось сердце. (Александр Кружков)

Полностью интервью Вероники Риксен