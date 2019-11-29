Жена Фернандо Риксена: «Что дальше? Честно, не знаю. С финансами беда»

Жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена Вероника, которая шесть лет помогала ему бороться со страшной болезнью, в интервью «СЭ» призналась, что не строит планов на будущее. 18 сентября, после 6 лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, футболист умер.

— Что дальше, Вероника?

— Честно, не знаю. С финансами беда. Школа Беллочки оплачена до декабря. Я активно ищу работу, но с моим испанским это непросто. А по-английски здесь мало кто говорит. Другая проблема — дом. Половина принадлежит бывшей жене Фернандо. С которой судимся уже девять лет.

— Грасиела обязана выплатить 370 тысяч фунтов, которые сняла со счета Фернандо?

— Да. Но позже обжаловала судебное решение, постоянно подает апелляции. Не видно конца и края...

— Может, в родной Петербург вернетесь?

— Посмотрим. Последние годы приучили к тому, что нельзя ничего планировать. Живу сегодняшним днем. (Александр Кружков)

Полностью интервью Вероники Риксен