Зепп Блаттер: "С учетом того, как рассматривалось дело, другого результата не ожидалось"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отметил, что его не удивило решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне оставить в силе его шестилетнюю дисквалификацию. Данный вердикт был оглашен сегодня.

- Тяжело признавать, но с учетом того, как рассматривалось дело, никакого другого результата не ожидалось, - цитирует AP Блаттера.

Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет.