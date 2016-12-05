16:47 5 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Зепп Блаттер: "С учетом того, как рассматривалось дело, другого результата не ожидалось"

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Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отметил, что его не удивило решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне оставить в силе его шестилетнюю дисквалификацию. Данный вердикт был оглашен сегодня.

- Тяжело признавать, но с учетом того, как рассматривалось дело, никакого другого результата не ожидалось, - цитирует AP Блаттера. 

Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет. 

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