Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Зеедорф призвал запретить игрокам прикрывать рот рукой, когда они общаются с судьями

20:00
Теги:

Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф высказался о проблеме расизма в современном футболе.

«Вокруг много разговоров о расизме, но делается недостаточно для борьбы с ним, необходимость решения этой проблемы очевидна. Нужно вводить некоторые правила. Спорт должен быть полностью прозрачным, так зачем футболисты закрывают рот, когда говорят с соперником? Если я общаюсь со своим тренером или товарищем по команде, то это нормально, но в тот момент, когда вы общаетесь с судьей или к сопернику, то вы не должны прикрывать рот, это должна быть желтая карточка», — цитирует Зеедорфа Sky Sports.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд