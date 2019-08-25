Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Зе Луиш: «Порту» — это большой клуб, поднимающийся после поражений"

09:10
Теги:

Нападающий «Порту» Зе Луиш отметил характер, проявленный командой в матче чемпионата Португалии с «Бенфикой» (2:0). Один из мячей экс-форвард «Спартака» записал на свой счет.

— Я просто часть команды, которая сражалась и показала свой характер. Очень рад победе, — цитирует A Bola Зе Луиша. — «Порту» — это «Порту», большой клуб, который поднимается после поражений. Я впечатлен тем, с каким настроем мы бились за победу. Это удивительно. Все показали невероятное отношение к игре.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир