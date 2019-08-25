Нападающий «Порту» Зе Луиш отметил характер, проявленный командой в матче чемпионата Португалии с «Бенфикой» (2:0). Один из мячей экс-форвард «Спартака» записал на свой счет.

— Я просто часть команды, которая сражалась и показала свой характер. Очень рад победе, — цитирует A Bola Зе Луиша. — «Порту» — это «Порту», большой клуб, который поднимается после поражений. Я впечатлен тем, с каким настроем мы бились за победу. Это удивительно. Все показали невероятное отношение к игре.