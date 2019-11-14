Защитник сборной Украины: «Больше бы украинских игроков поехало играть в Россиию, если бы не было осуждения людей»

Защитник сборной Украины Игорь Пластун? в интервью Tribuna отметил, что если бы не было осуждения со стороны людей, то в чемпионате России играло бы больше украинцев. Сам он не хочет покидать «Гент» ради российских или украинских команд.

— Если бы украинские футболисты или даже футболисты сборной ехали играть в Россию и за это бы не было осуждение людей — много бы поехало?

— Думаю, что много... Хотя нет! Неправильно сказал. Возможно, поехало бы больше. У каждого есть свои потребности, семьи, понятие, что надо от жизни. Если тебе перестанут платить зарплату и твоя семья будет в чем-то нуждаться, придется искать другое место, чтобы семья жила лучше. Точно также и у футболистов. Кто-то может сказать, что у нас совсем другой заработок. Но это все не так. Другой заработок у малого количества футболистов. Если взять нашу премьер-лигу, то многие не хватают звезд с неба. Они живут обычной жизнью, как и люди, которые работают на других работах. Это однозначно.

— Россия — страна с понятным языком и хорошими зарплатами в клубах. Если бы у вас было предложение оттуда, то выбор бы стоял или есть факторы, которые мешают этому?

— Если поднять архивы еще с «Оболони», то всегда говорил: «Моя мечта играть в Европе». Всегда так мечтал, хотя не знал, что меня ждет в этом мире. Я ее добился, счастлив, как идет карьера, что я сейчас в Бельгии.

Возвращаясь к твоему вопросу, скажу: я — человек. Как и всеми людьми, мною могут двигать обстоятельства. В разных обстоятельствах люди могут действовать по-другому. Обстоятельства подтолкнули меня к переходам в «Лудогорец» и «Гент», может, потом будет еще что-то. Говорить о России с прицелом, что там мне больше денег заплатят... Сейчас точно знаю, что я бы не хотел играть ни в России, ни в Украине. А как было или как будет через какое-то время, не могу.