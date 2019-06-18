Запущеная прямая трансляция от здания, где находится под стражей Платини

Международное видеоагентство Ruptly ведет прямую трансляцию от двери Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями в Нантере. Сегодня утром в здание был доставлен бывший президент УЕФА Мишель Платини. Он был взят под стражу для дачи показаний по делу о коррупции при выборах места проведения чемпионата мира-2022.

Прямая трансляция, впрочем, практически ничего не показывает, кроме дверей управления и дежурящего возле них охранника.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году.

Отмечается, что Платини не арестован, а именно взят под стражу, что может означать, что он проходит по делу не в качестве подозреваемого.