«Зальцбург» выиграл Кубок Австрии в седьмой раз за 9 лет. В финале разгромлен клуб второй лиги

«Зальцбург» выиграл Кубок Австрии-2019/20. В финальном матче команда разгромила представителя второй бундеслиги «Аустрию Люстенау» — 5:0.

«Зальцбург» побеждает в Кубке Австрии в седьмой раз за последние девять лет.

Игра прошла при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса и стала первой официальной встречей в Австрии с начала марта.

Кубок Австрии

Финал

«Зальцбург» — «Аустрия Лустенау» — 5:0 (2:0)

Голы: Собослои, 19 (1:0). Штумбергер, 21 — в свои ворота (2:0). Окафор, 53 (3:0). Ашимеру, 65 (4:0). Койта, 79 (5:0).