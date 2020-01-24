За Зе Луиша страшно. Праздничный коридор от игроков «Порту»

Нападающему «Порту» Зе Луишу сегодня, 24 января, исполнилось 29 лет. На тренировке форварду пришлось пройти через коридор игроков, которые не скупились на удары.

В этом сезоне 28-летний Зе Луиш в 20 матчах во всех турнирах забил 8 голов. Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей. Ранее он выступал за «Висенте», «Брагу» и «Видеотон».