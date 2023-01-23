Юрист Александр Добровинский оценил первый случай с белой карточкой в футбольном матче

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал первый случай с белой карточкой в футбольном матче.

Ранее судья впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0).

«Всем известно, к чему приводит желтая и красная карточка в футболе, и есть четкое понимание, что лучше их не получать, но с белой карточкой пока неясно — в чем заключается поощрение? Показали карточку, а дальше что? В ФИФА уже давно могли задуматься над этим вопросом и выразить поощрение как-то более осязаемо, чтобы появился стимул и, главное, понимание, к чему стремиться. Ну, например, команда, набравшая больше карточек за месяц/год, проигрывая матч, имеет право добавить три минуты к основному времени. Выбор матча, к которому стоит добавить — решение тренера во время игры. Вот это поощрение. А еще нужен регламент показа белой карточки. А то начнут показывать ни с того ни с сего... А потом игроки еще начнут и требовать эти карточки. В общем, ФИФА придумала, но не додумала», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) экспериментально ввела белые карточки в использование в Португалии для благодарности участников матчей за честную игру.