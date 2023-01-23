Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 18:51

Юрист Александр Добровинский оценил первый случай с белой карточкой в футбольном матче

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал первый случай с белой карточкой в футбольном матче.

Ранее судья впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0).

«Всем известно, к чему приводит желтая и красная карточка в футболе, и есть четкое понимание, что лучше их не получать, но с белой карточкой пока неясно — в чем заключается поощрение? Показали карточку, а дальше что? В ФИФА уже давно могли задуматься над этим вопросом и выразить поощрение как-то более осязаемо, чтобы появился стимул и, главное, понимание, к чему стремиться. Ну, например, команда, набравшая больше карточек за месяц/год, проигрывая матч, имеет право добавить три минуты к основному времени. Выбор матча, к которому стоит добавить — решение тренера во время игры. Вот это поощрение. А еще нужен регламент показа белой карточки. А то начнут показывать ни с того ни с сего... А потом игроки еще начнут и требовать эти карточки. В общем, ФИФА придумала, но не додумала», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) экспериментально ввела белые карточки в использование в Португалии для благодарности участников матчей за честную игру.

Футбол
1
3
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первое заседание исполкома УЕФА в 2023 году пройдет 25 января
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости