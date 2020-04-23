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Йиранек надеется, что чемпионаты удастся продолжить

06:16

Экс-защитник «Спартака» Мартин Йиранек надеется, что чемпионат Чехии будет возобновлен. Ранее турнир был прерван из-за коронавируса.

— В Чехии уже можно тренироваться, но пока только профессиональным командам, — цитируют «Известия» Йиранека. — Есть также определенные ограничения. Занятия можно проводить в группах до восьми человек, и нужно соблюдать дистанцию. Но, конечно, это добавляет оптимизма и надежд на то, что чемпионат удастся продолжить.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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Дополнительная информация:

https://iz.ru/1003087/sevastian-terletckii/na-raspute-stoit-li-rpl-doigryvat-sezon

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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