Яя Туре отказался переходить в «Ботафого» сейчас, стороны готовы вернуться к переговорам позже

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре отказался переходить в «Ботафого», сообщил президент бразильского клуба Рикардо Ротенберг. По словам Ротенберга, ивуарийскому футболисту, который находится в статусе свободного агента, интересен вариант с чемпионатом Бразилии, но его семья не готова к переезду.

— Все утро общался с Яя, совсем недавно говорил с его английским агентом, — цитирует Goal.com Ротенберга. -Туре сказал, что он действительно очень хочет играть в «Ботафого», но для его семьи переезд в Бразилию — слишком неожиданный расклад, а ситуация требует незамедлительного решения. Сейчас мы приостановили переговоры, но двери нашей команды всегда открыты для Яя. К тому же, он и сам не сказал «нет».

Последней командой 36-летнего Туре был «Циндао Хайню», который игрок покинул зимой 2020 года. На счету ивуарийца 2 гола и 3 результативных передачи в 14 матчах за китайскую команду.