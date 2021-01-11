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Яя Туре намерен стать тренером

22:41
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал о намерении стать тренером.

«В «Манчестер Сити» мы с Хосепом Гвардьолой обсуждали разные аспекты игры после тренировок, какие-то моменты, которые он обожал анализировать. Он видел, что я понимаю игру.

До той поры я думал, что пытаюсь более глубоко понять свою игру. Я не осознавал, что я размышляю словно тренер. И для меня это было естественно. В «Ман Сити» мы всегда искали способы стать лучше, раскрыть друг друга до конца.

Конечно, в «Ман Сити» у меня были отличные тренеры: Роберто Манчини, Мануэль Пеллегрини, Гвардьола. Они придавали команде структуру, но и диалог между игроками очень важен. На поле надо общаться, и мы делали друг друга лучше, потому что понимали, как именно мы играем», — цитирует Туре Goal со ссылкой на The Coaches' Voice.

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